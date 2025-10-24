Carolina besegrade Colorado – är ny serieledare

Carolina-seger med 5–4 efter straffar

Carolinas sjätte seger på de senaste sju matcherna

Colorados andra raka förlust

NHL har en ny serieledare: Carolina. Laget mötte Colorado borta, i Ball Arena, på fredagen och vann med 5–4 (4–1, 0–1, 0–2, 0–0, 1–0) efter straffar. Carolina ligger på samma poäng som New Jersey i tabellen. Colorado ligger på första plats.

Segern var Carolinas sjätte på de senaste sju matcherna.

Colorado–Carolina – mål för mål

I första perioden var det Carolina som var vassast. Laget vann perioden klart med 4–1.

Efter 4.49 i andra perioden nätade Parker Kelly framspelad av Sam Malinski och Ross Colton och reducerade åt Colorado. Colorado reducerade och kvitterade till 4–4 genom Martin Necas och Valerij Nitjusjkin i tredje perioden. Carolina tog ledningen efter 5.00.

Det här var Colorados tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Carolinas tredje uddamålsseger.

Lagen spelar mot varandra igen den 4 januari i PNC Arena.

Colorado tar sig an Boston i nästa match borta lördag 25 oktober 21.00. Carolina möter Dallas borta söndag 26 oktober 02.00.

Colorado–Carolina 4–5 (1–4, 1–0, 2–0, 0–0, 0–1)

NHL, Ball Arena

Första perioden: 0–1 (3.14) Eric Robinson (Jesperi Kotkaniemi, Mike Reilly), 1–1 (4.04) Valerij Nitjusjkin, 1–2 (7.17) Seth Jarvis, 1–3 (12.41) Sebastian Aho, 1–4 (13.48) Logan Stankoven (Jackson Blake, Taylor Hall).

Andra perioden: 2–4 (24.49) Parker Kelly (Sam Malinski, Ross Colton).

Tredje perioden: 3–4 (44.44) Martin Necas (Artturi Lehkonen, Nathan MacKinnon), 4–4 (54.22) Valerij Nitjusjkin (Victor Olofsson, Cale Makar).

Straffar:.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Colorado: 3-2-0

Carolina: 4-0-1

Nästa match:

Colorado: Boston Bruins, borta, 25 oktober

Carolina: Dallas Stars, borta, 26 oktober