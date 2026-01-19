Carolina avgjorde tät match mot Buffalo i tredje perioden

Carolina vann med 2–1 mot Buffalo

Carolinas sjunde seger på de senaste nio matcherna

Seth Jarvis avgjorde för Carolina

Matchen mellan hemmalaget Carolina och gästande Buffalo var jämn ända till den tredje perioden. Där avgjorde Carolina och vann matchen i NHL med 2–1 (1–1, 0–0, 1–0).

Segern var Carolinas sjunde på de senaste nio matcherna, och femte hemmasegern i rad.

Chicago nästa för Carolina

Buffalo började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 1.33 slog Rasmus Dahlin till med assist av Jack Quinn och Jason Zucker. Efter 7.04 kvitterade Carolina när Andrej Svetjnikov fick träff efter förarbete av Sebastian Aho och Sean Walker.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Seth Jarvis gav laget ledningen tidigt i tredje perioden efter pass från Andrej Svetjnikov och Sebastian Aho. Därmed hade Carolina vänt matchen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Fredag 23 januari 01.00 spelar Carolina hemma mot Chicago. Buffalo möter Nashville borta i Bridgestone Arena onsdag 21 januari 02.00.

Carolina–Buffalo 2–1 (1–1, 0–0, 1–0)

NHL, Lenovo Center

Första perioden: 0–1 (1.33) Rasmus Dahlin (Jack Quinn, Jason Zucker), 1–1 (7.04) Andrej Svetjnikov (Sebastian Aho, Sean Walker).

Tredje perioden: 2–1 (42.10) Seth Jarvis (Andrej Svetjnikov, Sebastian Aho).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Carolina: 3-1-1

Buffalo: 2-1-2

Nästa match:

Carolina: Chicago Blackhawks, hemma, 23 januari 01.00

Buffalo: Nashville Predators, borta, 21 januari 02.00