Carlsson och Sjöö-Laisio klev fram som matchvinnare mot Skövde HC

Tranås-seger med 2–1 mot Skövde HC

Tranås sjätte seger på de senaste sju matcherna

Algot Carlsson avgjorde för Tranås

2–1 vann Tranås med borta mot Skövde HC på lördagen i U20 Div 1 B syd vår herr.

Segern var Tranås sjätte på de senaste sju matcherna, och fjärde bortasegern i rad.

Skövde HC–Tranås – mål för mål

Tranås tog ledningen efter 17.09 genom Vincent Sjöö-Laisio framspelad av Liam Dufva och Axel Kernell.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

9.09 in i tredje perioden fick Algot Carlsson utdelning på pass av Olle Gustafsson och Vincent Sjöö-Laisio och ökade ledningen. 16.07 in i perioden satte Wilmer Wollsén pucken framspelad av Anton Pirinen och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Skövde HC.

Skövde HC stannar därmed på femte plats och Tranås på andra plats i tabellen.

Lagens första möte för säsongen vann Tranås med 6–2.

Tisdag 3 februari spelar Skövde HC borta mot Dalen 19.40 och Tranås mot Ulricehamns IF/Nittorps IK hemma 19.20 i Tranås Åkeri Arena.

Skövde HC–Tranås 1–2 (0–1, 0–0, 1–1)

U20 Div 1 B syd vår herr, Billingehov

Första perioden: 0–1 (17.09) Vincent Sjöö-Laisio (Liam Dufva, Axel Kernell).

Tredje perioden: 0–2 (49.09) Algot Carlsson (Olle Gustafsson, Vincent Sjöö-Laisio), 1–2 (56.07) Wilmer Wollsén (Anton Pirinen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skövde HC: 2-1-2

Tranås: 4-0-1

Nästa match:

Skövde HC: HC Dalen, borta, 3 februari 19.40

Tranås: Ulricehamns IF/Nittorps IK, hemma, 3 februari 19.20