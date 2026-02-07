Calle Karlsson femmålsskytt i Borlänges seger mot Kalix

Borlänge-seger med 7–6 efter förlängning

Borlänges nionde seger på de senaste tio matcherna

Calle Karlsson femmålsskytt för Borlänge

Fem mål hann Calle Karlsson med när Borlänge besegrade Kalix på hemmaplan med 7–6 (1–1, 5–3, 0–2, 1–0) efter förlängning i hockeyettan norra.

Hampus Malm slog till 3.11 in i förlängningen och blev matchhjälte med sitt 7–6-mål.

Därmed har Borlänge vunnit sju matcher i rad i hockeyettan norra.

Calle Karlsson med fem mål för Borlänge

Filip Runbjer gav Kalix ledningen efter tolv minuters spel efter förarbete av Oliver Selström och Liam Lundberg. Borlänge kvitterade genom Calle Karlsson efter pass från Erik Olhans-Lind och Hampus Malm efter 14.32.

Borlänge spelade bäst i andra perioden. Laget vann perioden och ställningen efter två perioder var 6–4.

Redan efter 1.37 i tredje perioden reducerade Kalix till 6–5 återigen genom Kie Vähäkangas med assist av Albin Säteri och Alfons Ekblad. Laget kvitterade till 6–6 med 1.04 kvar att spela genom Oscar Kohlström efter förarbete från Alfons Ekblad.

Stor matchhjälte för Borlänge 3.11 in i förlängningen blev Hampus Malm med det avgörande 7–6-målet.

Det här betyder att Kalix ligger på åttonde plats i tabellen och Borlänge är på femte plats.

Nästa motstånd för Borlänge är Kiruna. Kalix tar sig an Falu IF borta. Båda matcherna spelas söndag 8 februari 16.00.

Borlänge–Kalix 7–6 (1–1, 5–3, 0–2, 1–0)

Hockeyettan norra, Borlänge Ishall

Första perioden: 0–1 (12.20) Filip Runbjer (Oliver Selström, Liam Lundberg), 1–1 (14.32) Calle Karlsson (Erik Olhans-Lind, Hampus Malm).

Andra perioden: 1–2 (20.53) Kie Vähäkangas (Robert Von Gerdten, Albin Säteri), 2–2 (22.04) Calle Karlsson (Erik Olhans-Lind, Hampus Malm), 3–2 (24.18) Erik Olhans-Lind, 3–3 (25.04) Albin Säteri (Adam Helldén, Andrew Suriyuth), 4–3 (25.46) Calle Karlsson (Erik Olhans-Lind, Gustav Lindström), 4–4 (27.19) Albin Säteri (Noah Idebäck, Anton Claesson), 5–4 (30.29) Calle Karlsson (Leon Cadei, Melker Bertals), 6–4 (31.17) Calle Karlsson (Melker Bertals).

Tredje perioden: 6–5 (41.37) Kie Vähäkangas (Albin Säteri, Alfons Ekblad), 6–6 (58.56) Oscar Kohlström (Alfons Ekblad).

Förlängning: 7–6 (63.11) Hampus Malm (Eric Hultgren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borlänge: 5-0-0

Kalix: 2-1-2

Nästa match:

Borlänge: Kiruna IF, hemma, 8 februari 16.00

Kalix: Falu IF, borta, 8 februari 16.00