Calgarys svit: åtta matcher i rad utan seger efter 3–5 mot Winnipeg

Winnipeg vann med 5–3 mot Calgary

Winnipegs sjätte seger på de senaste sju matcherna

Alex Iafallo matchvinnare för Winnipeg

Lördagens match i Bell MTS Place blev den åttonde raka utan seger för Calgary när laget mötte Winnipeg i NHL. Slutresultatet blev 5–3 (0–1, 4–1, 1–1) till Winnipeg.

Segern var Winnipegs sjätte på de senaste sju matcherna.

Utah Mammoth nästa för Winnipeg

Calgary tog ledningen efter fem minuters spel genom Nazem Kadri. Winnipeg tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 1–1 efter 5.01 genom Kyle Connor och gick upp till 3–1 innan Calgary svarade.

I periodpausen hade Winnipeg ledningen med 4–2. Calgary reducerade dock till 4–3 genom Blake Coleman efter 8.24 av perioden.

Winnipeg kunde dock avgöra till 5–3 med åtta sekunder kvar av matchen genom Vladislav Namestnikov.

Winnipegs Josh Morrissey hade tre assists.

När lagen senast möttes vann Winnipeg Jets med 2–1.

I nästa match möter Winnipeg Utah Mammoth hemma på söndag 26 oktober 23.00. Calgary möter NY Rangers måndag 27 oktober 01.00 hemma.

Winnipeg–Calgary 5–3 (0–1, 4–1, 1–1)

NHL, Bell MTS Place

Första perioden: 0–1 (5.18) Nazem Kadri.

Andra perioden: 1–1 (25.01) Kyle Connor (Josh Morrissey, Dylan Demelo), 2–1 (26.22) Jonathan Toews (Josh Morrissey), 3–1 (29.48) Gabriel Vilardi (Mark Scheifele, Josh Morrissey), 3–2 (33.56) Mikael Backlund, 4–2 (38.50) Alex Iafallo.

Tredje perioden: 4–3 (48.24) Blake Coleman (Mikael Backlund, Kevin Bahl), 5–3 (59.52) Vladislav Namestnikov (Logan Stanley).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Winnipeg: 4-0-1

Calgary: 0-1-4

Nästa match:

Winnipeg: Utah Mammoth, hemma, 26 oktober

Calgary: New York Rangers, hemma, 27 oktober