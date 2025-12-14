Calgarys starka svit mot Los Angeles fortsätter

Calgary-seger med 2–1 efter förlängning

Calgarys fjärde seger på de senaste fem matcherna

Morgan Frost avgjorde för Calgary

Los Angeles är lite av ett drömmotstånd för Calgary. På söndagen vann Calgary på nytt – den här gången borta i Crypto.com Arena. Matchen i NHL slutade 2–1 (0–1, 1–0, 0–0, 1–0) efter förlängning. Det var Calgarys fjärde raka seger mot Los Angeles.

Morgan Frost slog till 1.07 in i förlängningen och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Segern var Calgarys fjärde på de senaste fem matcherna.

Los Angeles–Calgary – mål för mål

Los Angeles tog ledningen efter 11.10 genom Adrian Kempe.

Efter 6.41 i andra perioden slog Blake Coleman till och kvitterade för Calgary.

Tredje perioden blev mållös och det tog matchen till förlängning.

I förlängningen tog det 1.07 innan Calgary också avgjorde till 2–1. Matchvinnare för bortalaget blev Morgan Frost, på pass av Jonathan Huberdeau.

Nästa motstånd för Los Angeles är Dallas. Lagen möts tisdag 16 december 02.00 i American Airlines Center. Calgary tar sig an San Jose borta onsdag 17 december 04.00.

Los Angeles–Calgary 1–2 (1–0, 0–1, 0–0, 0–1)

NHL, Crypto.com Arena

Första perioden: 1–0 (11.10) Adrian Kempe.

Andra perioden: 1–1 (26.41) Blake Coleman.

Förlängning: 1–2 (61.07) Morgan Frost (Jonathan Huberdeau).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Los Angeles: 2-2-1

Calgary: 4-0-1

Nästa match:

Los Angeles: Dallas Stars, borta, 16 december 02.00

Calgary: San Jose Sharks, borta, 17 december 04.00