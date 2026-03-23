Calgary vann i förlängningen mot Tampa Bay

Det var lika efter 60 minuter, men i förlängningen kunde till slut Calgary avgöra den jämna matchen hemma mot Tampa Bay i NHL. Slutresultatet blev 4–3 (2–1, 1–1, 0–1, 1–0).

Matchhjälte blev Ryan Strome, som gjorde det avgörande målet 26 sekunder in i förlängningen.

Därmed har Calgary vunnit fyra matcher i rad på hemmaplan.

Tampa Bay tog ledningen i första perioden genom Ryan McDonagh.

Morgan Frost och Victor Olofsson låg sen bakom vändningen till 2–1 för Calgary.

Efter 8.28 i andra perioden slog Mikael Backlund till på pass av Blake Coleman och Hunter Brzustewicz och gjorde 3–1. Tampa Bays Darren Raddysh gjorde 3–2 efter 11.47 framspelad av Nikita Kutjerov och JJ Moser.

15.40 in i tredje perioden nätade Tampa Bays Pontus Holmberg framspelad av Yanni Gourde och kvitterade.

Båda lagen har nu tre segrar och två förluster på de senaste fem matcherna, Calgary med 14–13 och Tampa Bay med 22–14 i målskillnad.

Det här betyder att Calgary ligger kvar på sjunde plats i Pacific division och Tampa Bay på andra plats.

När lagen senast möttes vann Tampa Bay med 5–1.

Calgary tar sig an Los Angeles i nästa match hemma onsdag 25 mars 02.00. Tampa Bay möter samma dag 00.30 Minnesota hemma.

Calgary–Tampa Bay 4–3 (2–1, 1–1, 0–1, 1–0)

NHL, Scotiabank Saddledome

Första perioden: 0–1 (7.25) Ryan McDonagh (Gage Goncalves, Brayden Point), 1–1 (16.25) Victor Olofsson (Jegor Sjarangovitj, Zach Whitecloud), 2–1 (16.52) Morgan Frost (Matt Coronato).

Andra perioden: 3–1 (28.28) Mikael Backlund (Blake Coleman, Hunter Brzustewicz), 3–2 (31.47) Darren Raddysh (Nikita Kutjerov, JJ Moser).

Tredje perioden: 3–3 (55.40) Pontus Holmberg (Yanni Gourde).

Förlängning: 4–3 (60.26) Ryan Strome (Matvei Gridin, Kevin Bahl).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Calgary: 3-0-2

Tampa Bay: 3-1-1

Nästa match:

Calgary: Los Angeles Kings, hemma, 25 mars 02.00

Tampa Bay: Minnesota Wild, hemma, 25 mars 00.30