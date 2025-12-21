Calgary tog revansch – 6–3 mot Vegas

Calgary vann med 6–3 mot Vegas

Mikael Backlund med två mål för Calgary

Andra raka segern för Calgary

Det blev seger med 6–3 (3–1, 2–1, 1–1) för Calgary mot Vegas på söndagen i NHL. Med det tog hemmalaget en skön revansch, då Vegas vann senaste mötet lagen emellan med hela 6–1.

Calgarys Mikael Backlund tvåmålsskytt

Calgary tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 3.54 genom Mikael Backlund och gick upp till 2–0. Vegas kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Calgary dock ryckt åt sig ledningen med 3–1.

Calgary gjorde två snabba mål i andra perioden och gick från 3–1 till 5–1, målen av Mikael Backlund och Joel Farabee.

Vegas reducerade dock till 5–2 genom Kaedan Korczak efter 14.34 av perioden.

Mark Stone såg till att Vegas reducerade igen efter 16.03 i tredje perioden på pass av Noah Hanifin och Mitchell Marner.

Jonathan Huberdeau stod för målet när Calgary punkterade matchen med ett 6–3-mål med 45 sekunder kvar att spela. 6–3-målet blev matchens sista.

Connor Zary och Mackenzie Weegar gjorde noll mål och tre assist var för Calgary.

Calgary har tre segrar och två förluster och 18–16 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Vegas har två vinster och tre förluster och 14–17 i målskillnad.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Vegas Golden Knights vunnit.

Nästa motstånd för Calgary är Edmonton. Lagen möts onsdag 24 december 03.00 i Rogers Place. Vegas tar sig an Edmonton borta måndag 22 december 02.00.

Calgary–Vegas 6–3 (3–1, 2–1, 1–1)

NHL, Scotiabank Saddledome

Första perioden: 1–0 (3.54) Mikael Backlund (Blake Coleman, Connor Zary), 2–0 (8.42) Adam Klapka (Yan Kuznetsov, Mackenzie Weegar), 2–1 (10.03) Reilly Smith (Mark Stone, Zach Whitecloud), 3–1 (15.45) Ryan Lomberg (Connor Zary, John Beecher).

Andra perioden: 4–1 (28.38) Mikael Backlund (Mackenzie Weegar, Connor Zary), 5–1 (32.21) Joel Farabee (Mackenzie Weegar), 5–2 (34.34) Kaedan Korczak (Mitchell Marner, Tomas Hertl).

Tredje perioden: 5–3 (56.03) Mark Stone (Noah Hanifin, Mitchell Marner), 6–3 (59.15) Jonathan Huberdeau.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Calgary: 3-0-2

Vegas: 2-2-1

Nästa match:

Calgary: Edmonton Oilers, borta, 24 december 03.00

Vegas: Edmonton Oilers, borta, 22 december 02.00