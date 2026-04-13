Calgary säkrade seger mot Utah Mammoth

Calgary vann med 4–1 mot Utah Mammoth

Connor Zary matchvinnare för Calgary

Andra raka förlusten för Utah Mammoth

Calgary vann mötet i NHL hemma mot Utah Mammoth, med 4–1 (2–0, 0–0, 2–1).

Calgary–Utah Mammoth – mål för mål

Calgary tog ledningen efter 7.06 genom Matt Coronato med assist av Morgan Frost och Brayden Pachal. Efter 8.27 gjorde laget 2–0 när Connor Zary slog till efter förarbete av Zayne Parekh och Zach Whitecloud.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Calgary gjorde två snabba mål i tredje perioden och gick från 2–0 till 4–0, målen av Mikael Backlund och Brayden Pachal och punkterade matchen.

Lawson Crouse reducerade förvisso men närmare än 4–1 kom inte Utah Mammoth. Calgary tog därmed en säker seger.

Brayden Pachal gjorde ett mål för Calgary och spelade dessutom fram till två mål.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

På onsdag 15 april 03.00 spelar Calgary hemma mot Colorado och Utah Mammoth hemma mot Winnipeg.

Calgary–Utah Mammoth 4–1 (2–0, 0–0, 2–1)

NHL, Scotiabank Saddledome

Första perioden: 1–0 (7.06) Matt Coronato (Morgan Frost, Brayden Pachal), 2–0 (8.27) Connor Zary (Zayne Parekh, Zach Whitecloud).

Tredje perioden: 3–0 (46.01) Mikael Backlund (Blake Coleman, Brayden Pachal), 4–0 (49.10) Brayden Pachal (Aydar Suniev, Olli Määttä), 4–1 (51.20) Lawson Crouse (Clayton Keller, Mackenzie Weegar).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Calgary: 2-1-2

Utah Mammoth: 3-0-2

Nästa match:

Calgary: Colorado Avalanche, hemma, 15 april 03.00

Utah Mammoth: Winnipeg Jets, hemma, 15 april 03.00