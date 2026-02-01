Calgary bröt tunga sviten mot San Jose

Seger för Calgary med 3–2 mot San Jose

Joel Farabee avgjorde för Calgary

Andra raka förlusten för San Jose

Det blev fem raka förluster i NHL för Calgary. Men på lördagen hemma mot San Jose kom trendbrottet. Matchen i Scotiabank Saddledome slutade 3–2 (1–1, 1–1, 1–0).

Toronto nästa för Calgary

Will Smith gjorde 1–0 till San Jose efter bara 3.11 assisterad av Alexander Wennberg. Calgary kvitterade genom Morgan Frost med assist av Matt Coronato och Jonathan Huberdeau efter 14.44.

Adam Gaudette gav San Jose ledningen tidigt i andra perioden på pass av William Eklund och Michael Misa. Efter 6.59 i andra perioden slog Matvei Gridin till framspelad av Morgan Frost och MacKenzie Weegar och kvitterade för Calgary.

6.53 in i tredje perioden slog Joel Farabee till på pass av Mikael Backlund och Kevin Bahl och avgjorde matchen. Därmed hade laget vänt matchen.

Calgary har en seger och fyra förluster och 9–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan San Jose har två vinster och tre förluster och 14–14 i målskillnad.

San Joses nya tabellposition är sjätte plats i Pacific division medan Calgary är på sjunde plats i Pacific division.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Tisdag 3 februari spelar Calgary hemma mot Toronto 04.00 och San Jose mot Chicago borta 02.30 i United Center.

Calgary–San Jose 3–2 (1–1, 1–1, 1–0)

NHL, Scotiabank Saddledome

Första perioden: 0–1 (3.11) Will Smith (Alexander Wennberg), 1–1 (14.44) Morgan Frost (Matt Coronato, Jonathan Huberdeau).

Andra perioden: 1–2 (21.21) Adam Gaudette (William Eklund, Michael Misa), 2–2 (26.59) Matvei Gridin (Morgan Frost, MacKenzie Weegar).

Tredje perioden: 3–2 (46.53) Joel Farabee (Mikael Backlund, Kevin Bahl).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Calgary: 1-1-3

San Jose: 2-1-2

Nästa match:

Calgary: Toronto Maple Leafs, hemma, 3 februari 04.00

San Jose: Chicago Blackhawks, borta, 3 februari 02.30