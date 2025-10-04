Caito och Lyytinen klev fram borta mot Frölunda

Seger för Leksand med 2–1 mot Frölunda

Matt Caito matchvinnare för Leksand

Seger nummer 4 för Leksand

Leksand vann en målmässigt borta mot Frölunda i SHL på lördagen. 1–2 (0–1, 0–1, 1–0) slutade matchen.

Frölunda–Leksand – mål för mål

Joonas Lyytinen gjorde 1–0 till Leksand efter åtta minuters spel framspelad av Marcus Karlberg och Stefan Milosevic. Efter 1.25 i andra perioden nätade Matt Caito framspelad av Peter Cehlarik och Gabriel Fortier och gjorde 0–2. 16.24 in i tredje perioden slog Linus Högberg till på pass av Filip Cederqvist och Tobias Normann och reducerade. Men mer än så orkade Frölunda inte med.

Frölunda har tre vinster och två förluster och 12–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Leksand har två vinster och tre förluster och 12–15 i målskillnad. Det här var Frölundas andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Leksands andra uddamålsseger.

Resultatet innebär att Frölunda fortsätter toppa tabellen och Leksand ligger på nionde plats i tabellen. Så sent som den 19 september låg Frölunda på åttonde plats i tabellen.

I nästa match möter Frölunda Malmö borta och Leksand möter Linköping hemma. Båda matcherna spelas torsdag 9 oktober 19.00.

Frölunda–Leksand 1–2 (0–1, 0–1, 1–0)

SHL, Scandinavium

Första perioden: 0–1 (8.30) Joonas Lyytinen (Marcus Karlberg, Stefan Milosevic).

Andra perioden: 0–2 (21.25) Matt Caito (Peter Cehlarik, Gabriel Fortier).

Tredje perioden: 1–2 (56.24) Linus Högberg (Filip Cederqvist, Tobias Normann).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Frölunda: 3-0-2

Leksand: 2-0-3

Nästa match:

Frölunda: IF Malmö Redhawks, borta, 9 oktober

Leksand: Linköping HC, hemma, 9 oktober