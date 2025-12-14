Buium och Debrusk heta när Vancouver besegrade New Jersey

Vancouver vann med 2–1 mot New Jersey

Zeev Buium avgjorde för Vancouver

Luke Hughes ende målskytt för New Jersey

Vancouver vann mot New Jersey i Prudential Center på söndagen. Matchen i NHL slutade 1–2 (0–2, 1–0, 0–0).

NY Rangers nästa för Vancouver

Jake Debrusk gjorde 1–0 till Vancouver efter bara 58 sekunder på passning från Conor Garland och Zeev Buium.

Efter 6.48 gjorde laget 0–2 när Zeev Buium fick träff med assist av Conor Garland.

Efter 4.02 i andra perioden nätade Luke Hughes framspelad av Jesper Bratt och Dawson Mercer och reducerade åt New Jersey.

I tredje perioden höll Vancouver i sin 2–1-ledning och vann.

Lagen spelar mot varandra igen den 24 januari i Rogers Arena.

I nästa omgång har New Jersey Vegas borta i T-Mobile Arena, torsdag 18 december 04.00. Vancouver spelar borta mot NY Rangers onsdag 17 december 01.00.

New Jersey–Vancouver 1–2 (0–2, 1–0, 0–0)

NHL, Prudential Center

Första perioden: 0–1 (0.58) Jake Debrusk (Conor Garland, Zeev Buium), 0–2 (6.48) Zeev Buium (Conor Garland).

Andra perioden: 1–2 (24.02) Luke Hughes (Jesper Bratt, Dawson Mercer).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

New Jersey: 2-0-3

Vancouver: 2-0-3

Nästa match:

New Jersey: Vegas Golden Knights, borta, 18 december 04.00

Vancouver: New York Rangers, borta, 17 december 01.00