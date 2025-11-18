Buffalo vann mot Edmonton efter Noah Östlunds två mål

Buffalo vann med 5–1 mot Edmonton

Noah Östlund med två mål för Buffalo

Bowen Byram matchvinnare för Buffalo

Det blev Buffalo som gick segrande ur mötet med Edmonton i NHL på hemmaplan, med 5–1 (1–0, 2–1, 2–0).

Buffalos Noah Östlund tvåmålsskytt

Buffalo gjorde 1–0 efter 19 minuters spel. Edmonton kvitterade till 1–1 genom Jack Roslovic i början av andra perioden i andra perioden.

Buffalo gjorde dock två snabba mål och gick från 1–1 till 3–1, målen av Bowen Byram och Beck Malenstyn. 7.55 in i tredje perioden slog Noah Östlund till på nytt på pass av Joshua Dunne och ökade ledningen.

Efter 17.37 slog Tage Thompson till och ökade ledningen för Buffalo.

Buffalo har två segrar och tre förluster och 18–22 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Edmonton har tre vinster och två förluster och 16–18 i målskillnad.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 10 december i Rogers Place.

I nästa match, torsdag 20 november möter Buffalo Calgary hemma i KeyBank Center 01.30 medan Edmonton spelar borta mot Washington 01.00.

Buffalo–Edmonton 5–1 (1–0, 2–1, 2–0)

NHL, KeyBank Center

Första perioden: 1–0 (19.03) Noah Östlund.

Andra perioden: 1–1 (24.29) Jack Roslovic (Leon Draisaitl, Andrew Mangiapane), 2–1 (28.41) Bowen Byram (Tyson Kozak, Peyton Krebs), 3–1 (29.43) Beck Malenstyn (Rasmus Dahlin, Mattias Samuelsson).

Tredje perioden: 4–1 (47.55) Noah Östlund (Joshua Dunne), 5–1 (57.37) Tage Thompson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Buffalo: 2-0-3

Edmonton: 3-0-2

Nästa match:

Buffalo: Calgary Flames, hemma, 20 november

Edmonton: Washington Capitals, borta, 20 november