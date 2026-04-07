Buffalo vann hemma mot Tampa Bay

Seger för Buffalo med 4–2 mot Tampa Bay

Jason Zucker avgjorde för Buffalo

NY Rangers nästa motstånd för Buffalo

Buffalo vann mötet i NHL på hemmaplan mot Tampa Bay, med 4–2 (2–1, 1–1, 1–0).

Buffalo tog ledningen i början av första perioden genom Alex Tuch.

Tampa Bay kvitterade till 1–1 genom Nikita Kutjerov efter 11.45.

Buffalo tog ledningen på nytt genom Josh Norris på pass av Josh Doan och Zach Benson efter 14.04 i matchen.

Tampa Bay kvitterade till 2–2 redan efter efter 3.56 i andra perioden genom Jake Guentzel med assist av Brayden Point och Darren Raddysh. Efter 7.38 i andra perioden slog Jason Zucker till framspelad av Bowen Byram och Rasmus Dahlin och gav Buffalo ledningen.

Jack Quinn stod för målet när laget punkterade matchen med ett 4–2-mål med 1.54 kvar att spela efter pass från Jason Zucker och Ukko-Pekka Luukkonen. 4–2-målet blev matchens sista.

Båda lagen har nu tre segrar och två förluster på de senaste fem matcherna, Buffalo med 14–17 och Tampa Bay med 15–14 i målskillnad.

Det här var fjärde mötet mellan Buffalo och Tampa Bay den här säsongen. Buffalo Sabres har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Tampa Bay Lightning vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Torsdag 9 april 01.00 spelar Buffalo borta mot NY Rangers. Tampa Bay möter Ottawa borta i Canadian Tire Centre onsdag 8 april 01.00.

Buffalo–Tampa Bay 4–2 (2–1, 1–1, 1–0)

NHL, KeyBank Center

Första perioden: 1–0 (5.42) Alex Tuch (Bowen Byram, Ryan McLeod), 1–1 (11.45) Nikita Kutjerov (Jake Guentzel, Darren Raddysh), 2–1 (14.04) Josh Norris (Josh Doan, Zach Benson).

Andra perioden: 2–2 (23.56) Jake Guentzel (Brayden Point, Darren Raddysh), 3–2 (27.38) Jason Zucker (Bowen Byram, Rasmus Dahlin).

Tredje perioden: 4–2 (58.06) Jack Quinn (Jason Zucker, Ukko-Pekka Luukkonen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Buffalo: 3-0-2

Tampa Bay: 3-0-2

Nästa match:

Buffalo: New York Rangers, borta, 9 april 01.00

Tampa Bay: Ottawa Senators, borta, 8 april 01.00