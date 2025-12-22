Prenumerera

Buffalo tog revansch – 3–1 mot New Jersey

  • Buffalo-seger med 3–1 mot New Jersey

  • Buffalos sjätte seger på de senaste sju matcherna

  • Zach Benson matchvinnare för Buffalo

Det blev seger med 3–1 (0–1, 2–0, 1–0) för Buffalo mot New Jersey på måndagen i NHL. Med det tog bortalaget en skön revansch, då New Jersey vann senaste mötet lagen emellan med hela 5–0.

Därmed har Buffalo vunnit sex matcher i rad i NHL.

New Jersey–Buffalo – mål för mål

Jack Hughes gjorde 1–0 till New Jersey efter åtta minuter på passning från Dawson Mercer och Colton White.

Josh Norris kvitterade för Buffalo tidigt i andra perioden framspelad av Rasmus Dahlin och Owen Power.

Buffalo gjorde också 1–2 efter 16.05 i andra perioden när Zach Benson fick träff framspelad av Ryan McLeod och Jack Quinn.

17.59 in i tredje perioden satte Peyton Krebs pucken på pass av Ryan McLeod och ökade ledningen. Därmed hade laget vänt matchen.

New Jersey har tre vinster och två förluster och 10–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

Resultatet innebär att New Jersey ligger kvar på femte plats i Metropolitan division och Buffalo på sjunde plats i Atlantic division.

Lagen möts igen 26 februari i Prudential Center.

New Jersey möter NY Islanders i nästa match borta onsdag 24 december 01.00. Buffalo möter samma dag Ottawa borta.

New Jersey–Buffalo 1–3 (1–0, 0–2, 0–1)

NHL, Prudential Center

Första perioden: 1–0 (8.51) Jack Hughes (Dawson Mercer, Colton White).

Andra perioden: 1–1 (22.26) Josh Norris (Rasmus Dahlin, Owen Power), 1–2 (36.05) Zach Benson (Ryan McLeod, Jack Quinn).

Tredje perioden: 1–3 (57.59) Peyton Krebs (Ryan McLeod).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

New Jersey: 3-0-2

Buffalo: 5-0-0

Nästa match:

New Jersey: New York Islanders, borta, 24 december 01.00

Buffalo: Ottawa Senators, borta, 24 december 01.00

