Buffalo tog revansch – 3–1 mot New Jersey

Buffalo-seger med 3–1 mot New Jersey

Buffalos sjätte seger på de senaste sju matcherna

Zach Benson matchvinnare för Buffalo

Det blev seger med 3–1 (0–1, 2–0, 1–0) för Buffalo mot New Jersey på måndagen i NHL. Med det tog bortalaget en skön revansch, då New Jersey vann senaste mötet lagen emellan med hela 5–0.

Därmed har Buffalo vunnit sex matcher i rad i NHL.

New Jersey–Buffalo – mål för mål

Jack Hughes gjorde 1–0 till New Jersey efter åtta minuter på passning från Dawson Mercer och Colton White.

Josh Norris kvitterade för Buffalo tidigt i andra perioden framspelad av Rasmus Dahlin och Owen Power.

Buffalo gjorde också 1–2 efter 16.05 i andra perioden när Zach Benson fick träff framspelad av Ryan McLeod och Jack Quinn.

17.59 in i tredje perioden satte Peyton Krebs pucken på pass av Ryan McLeod och ökade ledningen. Därmed hade laget vänt matchen.

New Jersey har tre vinster och två förluster och 10–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

Resultatet innebär att New Jersey ligger kvar på femte plats i Metropolitan division och Buffalo på sjunde plats i Atlantic division.

Lagen möts igen 26 februari i Prudential Center.

New Jersey möter NY Islanders i nästa match borta onsdag 24 december 01.00. Buffalo möter samma dag Ottawa borta.

New Jersey–Buffalo 1–3 (1–0, 0–2, 0–1)

NHL, Prudential Center

Första perioden: 1–0 (8.51) Jack Hughes (Dawson Mercer, Colton White).

Andra perioden: 1–1 (22.26) Josh Norris (Rasmus Dahlin, Owen Power), 1–2 (36.05) Zach Benson (Ryan McLeod, Jack Quinn).

Tredje perioden: 1–3 (57.59) Peyton Krebs (Ryan McLeod).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

New Jersey: 3-0-2

Buffalo: 5-0-0

