Buffalo tog revansch – 3–1 mot New Jersey
- Buffalo-seger med 3–1 mot New Jersey
- Buffalos sjätte seger på de senaste sju matcherna
- Zach Benson matchvinnare för Buffalo
Det blev seger med 3–1 (0–1, 2–0, 1–0) för Buffalo mot New Jersey på måndagen i NHL. Med det tog bortalaget en skön revansch, då New Jersey vann senaste mötet lagen emellan med hela 5–0.
Därmed har Buffalo vunnit sex matcher i rad i NHL.
New Jersey–Buffalo – mål för mål
Jack Hughes gjorde 1–0 till New Jersey efter åtta minuter på passning från Dawson Mercer och Colton White.
Josh Norris kvitterade för Buffalo tidigt i andra perioden framspelad av Rasmus Dahlin och Owen Power.
Buffalo gjorde också 1–2 efter 16.05 i andra perioden när Zach Benson fick träff framspelad av Ryan McLeod och Jack Quinn.
17.59 in i tredje perioden satte Peyton Krebs pucken på pass av Ryan McLeod och ökade ledningen. Därmed hade laget vänt matchen.
New Jersey har tre vinster och två förluster och 10–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna.
Resultatet innebär att New Jersey ligger kvar på femte plats i Metropolitan division och Buffalo på sjunde plats i Atlantic division.
Lagen möts igen 26 februari i Prudential Center.
New Jersey möter NY Islanders i nästa match borta onsdag 24 december 01.00. Buffalo möter samma dag Ottawa borta.
New Jersey–Buffalo 1–3 (1–0, 0–2, 0–1)
NHL, Prudential Center
Första perioden: 1–0 (8.51) Jack Hughes (Dawson Mercer, Colton White).
Andra perioden: 1–1 (22.26) Josh Norris (Rasmus Dahlin, Owen Power), 1–2 (36.05) Zach Benson (Ryan McLeod, Jack Quinn).
Tredje perioden: 1–3 (57.59) Peyton Krebs (Ryan McLeod).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
New Jersey: 3-0-2
Buffalo: 5-0-0
Nästa match:
New Jersey: New York Islanders, borta, 24 december 01.00
Buffalo: Ottawa Senators, borta, 24 december 01.00
