Buffalo tog ny seger mot favoritmotståndet

Buffalo vann med 9–3 mot Chicago

Josh Doan tvåmålsskytt för Buffalo

Ryan Mcleod avgjorde för Buffalo

Buffalo har haft det lätt mot Chicago i NHL. Och på lördagen vann Buffalo på nytt – den här gången med hela 9–3 (3–1, 3–1, 3–1) hemma i KeyBank Center. Det var Buffalos femte raka seger mot Chicago.

Buffalos Josh Doan tvåmålsskytt

Buffalo dominerade i första perioden som laget vann med 3–1.

Buffalo hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 4–1 efter 5.39 genom Ryan Mcleod och gick upp till 5–1 innan Chicago svarade.

I periodpausen hade Buffalo ledningen med 6–2.

Buffalo vann också tredje perioden 3–1 och matchen med hela 9–3.

Buffalos Alex Tuch hade fyra assists och Jason Zucker stod för ett mål och två assists.

Den 14 april spelar lagen mot varandra på nytt, i United Center.

Buffalo tar sig an Carolina i nästa match hemma söndag 23 november 19.00. Chicago möter Colorado hemma måndag 24 november 01.00.

Buffalo–Chicago 9–3 (3–1, 3–1, 3–1)

NHL, KeyBank Center

Första perioden: (Tage Thompson, Alex Tuch), 2–0 (15.21) Jason Zucker (Jack Quinn, Rasmus Dahlin), 3–0 (17.33) Bowen Byram (Alex Tuch, Ryan Mcleod), 3–1 (18.14) Tyler Bertuzzi (Sam Rinzel, Connor Bedard).

Andra perioden: 4–1 (25.39) Ryan Mcleod (Jason Zucker, Conor Timmins), 5–1 (25.52) Mattias Samuelsson (Isak Rosén, Jacob Bryson), 5–2 (34.46) Alex Vlasic (Ryan Greene, Sam Rinzel), 6–2 (37.32) Josh Doan (Rasmus Dahlin, Alex Tuch).

Tredje perioden: 6–3 (40.24) Tyler Bertuzzi, 7–3 (41.58) Tage Thompson (Alex Tuch), 8–3 (47.08) Jack Quinn (Bowen Byram, Jason Zucker), 9–3 (56.24) Jacob Bryson (Beck Malenstyn, Jordan Greenway).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Buffalo: 3-0-2

Chicago: 2-1-2

Nästa match:

Buffalo: Carolina Hurricanes, hemma, 23 november

Chicago: Colorado Avalanche, hemma, 24 november