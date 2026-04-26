Buffalo tog ny seger i matchserien mot Boston

Seger för Buffalo med 6–1 mot Boston

Josh Doan avgjorde för Buffalo

Andra raka segern för Buffalo

Buffalo har nu greppet om serien mot Boston i konferenskvartsfinalen i Stanley Cup, efter vinst på bortaplan med 6–1 (4–0, 0–0, 2–1). Därmed leder Buffalo matchserien med 3-1 och behöver bara en seger till för att ta sig till kvartsfinal.

Boston–Buffalo – mål för mål

Buffalo stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–4.

Buffalo gjorde två snabba mål tidigt i tredje perioden och gick från 0–4 till 0–6, målen av Beck Malenstyn och Alex Tuch. Målen punkterade matchen.

Sean Kuraly reducerade förvisso men närmare än 1–6 kom inte Boston. Buffalo tog därmed en säker seger.

Boston–Buffalo 1–6 (0–4, 0–0, 1–2)

Konferenskvartsfinalen i Stanley Cup, TD Garden

Första perioden: 0–1 (4.17) Peyton Krebs (Alex Tuch, Tage Thompson), 0–2 (7.10) Josh Doan (Ryan McLeod, Bowen Byram), 0–3 (9.15) Zach Benson (Josh Doan), 0–4 (14.24) Bowen Byram (Owen Power, Jack Quinn).

Tredje perioden: 0–5 (45.08) Beck Malenstyn (Jordan Greenway, Tyson Kozak), 0–6 (46.32) Alex Tuch (Tage Thompson, Peyton Krebs), 1–6 (59.20) Sean Kuraly (Mark Kastelic, Andrew Peeke).

Utvisningar, Boston: 5×2 min, 1×5 min, 1×10 min. Buffalo: 4×2 min.

Ställning i serien: Boston–Buffalo 1–3 (bäst av 7)

Nästa match:

29 april, 01.30, Buffalo–Boston