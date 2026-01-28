Buffalo har fyra raka segrar – vann mot Toronto med 7–4
- Buffalo vann med 7–4 mot Toronto
- Buffalos fjärde seger på de senaste fem matcherna
- Rasmus Dahlin tremålsskytt för Buffalo
Buffalo är i bra form just nu. På onsdagen kom seger nummer fyra i rad, efter 7–4 (3–2, 1–1, 3–1) borta mot Toronto. Det innebär också att Toronto har fem raka förluster i NHL.
Alex Tuch matchvinnare för Buffalo
Buffalo var starkast i första perioden som laget vann med 3–2.
Efter 11.17 i andra perioden slog Bobby Mcmann till framspelad av Auston Matthews och Max Domi och kvitterade för Toronto. Buffalos Rasmus Dahlin gjorde 3–4 efter 18.17 på pass av Mattias Samuelsson och Peyton Krebs.
Buffalo tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 0.16 genom Alex Tuch och gick upp till 3–6 innan Toronto svarade.
Segern skrevs till slut till 4–7 för Buffalo.
Buffalos Rasmus Dahlin stod för fem poäng, varav tre mål och Mattias Samuelsson hade tre assists. Max Domi och Auston Matthews gjorde ett mål och två assist var för Toronto.
Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.
Nästa gång lagen spelar i serien är fredag 30 januari. Då möter Toronto Seattle i Climate Pledge Arena 04.00. Buffalo tar sig an Los Angeles hemma 01.00.
Toronto–Buffalo 4–7 (2–3, 1–1, 1–3)
NHL, Scotiabank Arena
Första perioden: 1–0 (7.44) Matthew Knies (John Tavares, Matias Maccelli), 1–1 (9.29) Rasmus Dahlin (Ryan McLeod, Mattias Samuelsson), 2–1 (10.49) Auston Matthews (Max Domi, Oliver Ekman Larsson), 2–2 (13.16) Josh Doan (Rasmus Dahlin), 2–3 (18.05) Tage Thompson.
Andra perioden: 3–3 (31.17) Bobby Mcmann (Auston Matthews, Max Domi), 3–4 (38.17) Rasmus Dahlin (Mattias Samuelsson, Peyton Krebs).
Tredje perioden: 3–5 (40.16) Alex Tuch (Tage Thompson, Mattias Samuelsson), 3–6 (51.33) Jack Quinn (Rasmus Dahlin), 4–6 (54.59) Max Domi (Auston Matthews, Bobby Mcmann), 4–7 (59.16) Rasmus Dahlin.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Toronto: 0-1-4
Buffalo: 4-0-1
Nästa match:
Toronto: Seattle Kraken, borta, 30 januari 04.00
Buffalo: Los Angeles Kings, hemma, 30 januari 01.00
