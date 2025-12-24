Buffalo förlänger segersviten mot Ottawa

Buffalo-seger med 3–2 efter förlängning

Buffalos sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Buffalos Bowen Byram tvåmålsskytt

Buffalo har haft det lätt mot Ottawa i NHL. Och på onsdagen vann Buffalo på nytt – den här gången med 3–2 (1–1, 1–1, 0–0, 1–0) efter förlängning borta i Canadian Tire Centre. Det var Buffalos sjätte raka seger mot Ottawa.

Bowen Byram stod för Buffalos avgörande mål efter bara 31 sekunder i förlängningen.

Efter fyra segrar i rad för Ottawa tog det stopp. Buffalo tog i stället sjunde segern i rad.

Bowen Byram gav gästande Buffalo ledningen efter 15.22 med assist av Jordan Greenway och Josh Dunne.

Efter 17.13 kvitterade Ottawa när Ridly Greig hittade rätt efter förarbete av Claude Giroux.

Efter 6.11 i andra perioden slog Noah Östlund till på pass av Bowen Byram och Alex Tuch och gav Buffalo ledningen.

Ottawas Tim Stützle gjorde 2–2 efter 9.27 framspelad av Drake Batherson och Dylan Cozens.

Tredje perioden blev mållös och det tog matchen till förlängning.

Stor matchhjälte för Buffalo 31 sekunder in i förlängningen blev Bowen Byram med det avgörande 3–2-målet.

Bowen Byram gjorde två mål för Buffalo och ett assist.

När lagen senast möttes vann Buffalo med 8–4.

Ottawa möter Toronto i nästa match borta söndag 28 december 01.00. Buffalo möter samma dag Boston hemma.

Ottawa–Buffalo 2–3 (1–1, 1–1, 0–0, 0–1)

NHL, Canadian Tire Centre

Första perioden: 0–1 (15.22) Bowen Byram (Jordan Greenway, Josh Dunne), 1–1 (17.13) Ridly Greig (Claude Giroux).

Andra perioden: 1–2 (26.11) Noah Östlund (Bowen Byram, Alex Tuch), 2–2 (29.27) Tim Stützle (Drake Batherson, Dylan Cozens).

Förlängning: 2–3 (60.31) Bowen Byram (Ryan McLeod, Mattias Samuelsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ottawa: 4-1-0

Buffalo: 5-0-0

Nästa match:

Ottawa: Toronto Maple Leafs, borta, 28 december 01.00

Buffalo: Boston Bruins, hemma, 28 december 01.00