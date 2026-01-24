Brynäs vinnare mot Luleå – avgjorde i förlängningen

Brynäs-seger med 4–3 efter förlängning

Brynäs Theo Östberg tvåmålsskytt

Timrå U20 nästa för Luleå

Matchen mellan Luleå och Brynäs i U20 nationell norra slutade lika efter full tid. Först i förlängningen kunde Brynäs avgöra till 4–3 (1–0, 1–2, 1–1, 1–0). Theo Östberg gjorde det avgörande målet i förlängningen och blev matchhjälte för Brynäs.

Theo Östberg tvåmålsskytt för Brynäs

Tim Östling gav Brynäs ledningen efter 15.30 assisterad av Hugo Östberg och Theo Östberg.

Luleå kvitterade till 1–1 genom Tsimafej Tuzin i början av andra perioden i andra perioden.

Brynäs tog ledningen på nytt genom Leo Sundqvist efter 10.29.

Luleå kvitterade till 2–2 genom Neo Hirsch efter 19.30 av perioden.

Redan efter 1.12 i tredje perioden tog laget ledningen genom Lo Axelsson framspelad av Måns Josbrant. 9.10 in i tredje perioden nätade Brynäs Theo Östberg på pass av Carl-Wilhelm Brismo och Hugo Östberg och kvitterade.

Matchvinnare för bortalaget Brynäs 1.23 in i förlängningen blev Theo Östberg med det avgörande 4–3-målet.

Theo Östberg gjorde två mål för Brynäs och ett assist och Hugo Östberg hade tre assists.

Båda lagen har nu två vinster och tre förluster på de senaste fem matcherna, Luleå med 19–22 och Brynäs med 19–19 i målskillnad.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

På söndag 25 januari 12.00 spelar Luleå hemma mot Timrå U20 och Brynäs borta mot Skellefteå AIK U20.

Luleå–Brynäs 3–4 (0–1, 2–1, 1–1, 0–1)

U20 nationell norra, Coop Norrbotten Arena

Första perioden: 0–1 (15.30) Tim Östling (Hugo Östberg, Theo Östberg).

Andra perioden: 1–1 (23.44) Tsimafej Tuzin (Lo Axelsson, Lukas Kral), 1–2 (30.29) Leo Sundqvist (Emil Saaby Jakobsen), 2–2 (39.30) Neo Hirsch (Måns Josbrant, David Lövgren).

Tredje perioden: 3–2 (41.12) Lo Axelsson (Måns Josbrant), 3–3 (49.10) Theo Östberg (Carl-Wilhelm Brismo, Hugo Östberg).

Förlängning: 3–4 (61.23) Theo Östberg (Gustav Hillström, Hugo Östberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Luleå: 2-1-2

Brynäs: 2-1-2

Nästa match:

Luleå: Timrå, hemma, 25 januari 12.00

Brynäs: Skellefteå, borta, 25 januari 12.00