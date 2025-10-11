Brynäs vann toppmötet mot Skellefteå AIK U20

Brynäs vann med 8–0 mot Skellefteå AIK U20

Theo Östberg gjorde två mål för Brynäs

Leo Berggren matchvinnare för Brynäs

Brynäs besegrade Skellefteå AIK U20 borta i den seriefinalen med 8–0 (0–0, 4–0, 4–0) i U20 nationell norra på lördagen.

Theo Östberg tvåmålsskytt för Brynäs

Den första perioden slutade mållös. Brynäs stod för fyra raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 0–4 på bara 8.28. Brynäs fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–0. Målen i sista perioden gjordes av Melker Jonsson, Hugo Engelaar, Theo Östberg och Cedrik Johansson.

På söndag 12 oktober 12.00 spelar Skellefteå AIK U20 hemma mot Timrå U20 och Brynäs borta mot Luleå.

Skellefteå AIK U20–Brynäs 0–8 (0–0, 0–4, 0–4)

U20 nationell norra, Skellefteå Kraft Arena

Andra perioden: 0–1 (27.58) Leo Berggren, 0–2 (32.10) Leo Sundqvist, 0–3 (35.31) Theo Östberg (Hugo Östberg, Leo Sundqvist), 0–4 (36.26) Melwin Larsson.

Tredje perioden: 0–5 (44.01) Hugo Engelaar (Mattias Hansen), 0–6 (48.54) Theo Östberg (Hugo Östberg), 0–7 (54.17) Melker Jonsson (Leo Berggren, Tim Östling), 0–8 (54.29) Cedrik Johansson (Carl-Wilhelm Brismo).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skellefteå AIK U20: 4-0-1

Brynäs: 3-0-2

Nästa match:

Skellefteå AIK U20: Timrå, hemma, 12 oktober

Brynäs: Luleå HF, borta, 12 oktober