8–6 mot Luleå U18 – nu är Brynäs ny serieledare

Brynäs vann med 8–6 mot Luleå U18

Brynäs sjätte seger på de senaste sju matcherna

Elliot Pettersson avgjorde för Brynäs

Luleå U18 och gästande Brynäs möttes i U18 Nationell norra herr på lördagen. Det slutade med seger för Brynäs vars segersiffror skrevs till 8–6 (2–1, 2–3, 4–2). I och med detta klättrade Brynäs upp till topp på tabellen, på samma poäng som Modo på andra plats. Efter lördagens match i Coop Norrbotten Arena ligger Luleå U18 på tredje plats.

Det var två formstarka lag som möttes. Brynäs tog femte segern i rad. Luleå U18 hade före matchen tre segrar i rad.

Skellefteå AIK U18 nästa för Brynäs

Brynäs startade matchen vassast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Elliot Pettersson och Ellioth Lahtinen innan Luleå U18 svarade och gjorde 2–1 genom Leonards Aleksandrs Grundmanis.

Luleå U18 förde spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 3–2 och ställningen efter två perioder var 4–4.

Brynäs hade greppet över spelet i tredje perioden. Laget vann perioden med 2–4 och matchen med 8–6.

Leo Sumenkovic gjorde ett mål för Brynäs och två assist. Leonards Aleksandrs Grundmanis gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål för Luleå U18.

Noteras kan att Brynäs sedan den 17 januari har avancerat fem placeringar i tabellen.

Lagen spelar mot varandra igen den 14 mars i Monitor ERP Arena.

På söndag 1 februari 12.00 spelar Luleå U18 hemma mot Almtuna och Brynäs borta mot Skellefteå AIK U18.

Luleå U18–Brynäs 6–8 (1–2, 3–2, 2–4)

U18 Nationell norra herr, Coop Norrbotten Arena

Första perioden: 0–1 (4.00) Elliot Pettersson (Simon Karlsson), 0–2 (9.31) Ellioth Lahtinen (Alve Larsson, Leo Sumenkovic), 1–2 (15.15) Leonards Aleksandrs Grundmanis (Jan Rejthar, Jere Inkinen).

Andra perioden: 2–2 (26.20) Benjamin Nyström (Veeti Virta, Hugo Westin), 3–2 (26.36) Jere Inkinen (Leonards Aleksandrs Grundmanis, Mille Huuva), 3–3 (26.56) Leon Roos (Lexus Lidmo), 3–4 (35.07) Leo Sumenkovic (Lexus Lidmo, Oliver Christensen), 4–4 (38.41) Benjamin Nyström (Leonards Aleksandrs Grundmanis, Kim Keskitalo).

Tredje perioden: 5–4 (43.38) Melvin Wande (Vidar Fredriksson), 5–5 (46.41) Simon Karlsson (Vide Donnerstål, Oliver Christensen), 5–6 (47.02) Alve Larsson (Leo Sumenkovic, Alexander Søyland), 5–7 (53.10) Elliot Pettersson, 6–7 (54.29) Melvin Wande (Hugo Westin, Isak Bergenstråhle), 6–8 (58.05) Leon Roos.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Luleå U18: 3-1-1

Brynäs: 5-0-0

Nästa match:

Luleå U18: Almtuna IS, hemma, 1 februari 12.00

Brynäs: Skellefteå AIK, borta, 1 februari 12.00