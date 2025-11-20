Brynäs vann mot Timrå IK

Brynäs-seger med 8–5 mot Timrå IK

Brynäs Axel Andersson tremålsskytt

Andra raka segern för Brynäs

Brynäs besegrade Timrå IK på hemmaplan i torsdagens möte i SHL. 8–5 (3–1, 2–2, 3–2) slutade matchen.

Axel Andersson med tre mål för Brynäs

I första perioden var det Brynäs som var vassast. Laget vann perioden med 3–1.

Andra perioden slutade 2–2 och ställningen efter två perioder var 5–3.

Efter 37 sekunder i tredje perioden reducerade Timrå IK till 5–4 återigen genom Jonathan Dahlén efter förarbete från Per Svensson och Albin Sundin.

6.42 in i tredje perioden nätade Brynäs Axel Andersson på nytt på pass av Anton Rödin och Johan Larsson och ökade ledningen.

16.02 in i perioden slog Emil Pettersson till på pass av Jonathan Dahlén och Albin Sundin och reducerade. Men mer än så orkade Timrå IK inte med.

Brynäs ökade också ledningen till 7–5 med 1.05 kvar att spela genom Lucas Pettersson med assist av Anton Rödin.

Oskar Lindblom stod för målet när laget punkterade matchen med ett 8–5-mål med 42 sekunder kvar att spela framspelad av Bobby Trivigno. Det fastställde slutresultatet till 8–5.

Brynäs Anton Rödin stod för ett mål och fyra assists, Axel Andersson gjorde tre mål och ett målgivande pass, Nicklas Bäckström hade tre assists och Jakob Silfverberg gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål. Jonathan Dahlén gjorde två mål och en assist för Timrå IK.

Brynäs har tre segrar och två förluster och 21–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Timrå IK har två vinster och tre förluster och 15–17 i målskillnad.

Brynäs ligger på åttonde plats i tabellen efter matchen medan Timrå IK är på sjätte plats.

Brynäs tar sig an Rögle i nästa match hemma lördag 22 november 18.00. Timrå IK möter samma dag 15.15 LHC hemma.

Brynäs–Timrå IK 8–5 (3–1, 2–2, 3–2)

SHL, Monitor ERP Arena

Första perioden: 1–0 (3.42) Axel Andersson (Jakob Silfverberg, Nicklas Bäckström), 1–1 (7.12) Sebastian Hartmann (Anton Wedin, Anton Lander), 2–1 (11.07) Anton Rödin (Kieffer Bellows, Johannes Kinnvall), 3–1 (17.17) Axel Andersson (Jakob Silfverberg, Nicklas Bäckström).

Andra perioden: 3–2 (22.20) Anton Heikkinen (Erik Walli Walterholm), 4–2 (24.17) Kieffer Bellows (Anton Rödin, Axel Andersson), 4–3 (32.39) Jonathan Dahlén (Marcus Hardegård, Anton Heikkinen), 5–3 (36.17) Jakob Silfverberg (Anton Rödin, Nicklas Bäckström).

Tredje perioden: 5–4 (40.37) Jonathan Dahlén (Per Svensson, Albin Sundin), 6–4 (46.42) Axel Andersson (Anton Rödin, Johan Larsson), 6–5 (56.02) Emil Pettersson (Jonathan Dahlén, Albin Sundin), 7–5 (58.55) Lucas Pettersson (Anton Rödin), 8–5 (59.18) Oskar Lindblom (Bobby Trivigno).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brynäs: 3-0-2

Timrå IK: 2-0-3

Nästa match:

Brynäs: Rögle BK, hemma, 22 november

Timrå IK: Linköping HC, hemma, 22 november