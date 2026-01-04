Brynäs vann mot Björklöven U18 efter mål av Hugo Jonsson

Seger för Brynäs med 1–0 mot Björklöven U18

Hugo Jonsson avgjorde för Brynäs

Björklöven U18:s andra raka förlust

Brynäs vann med 1–0 på bortaplan mot Björklöven U18 i U18 Nationell norra herr. Målet gjordes av Hugo Jonsson, inskickat först i tredje perioden.

– Vi gör en bra match och tävlar mycket bättre rakt igenom, om man jämför med senast. Det är en välspelad hockeymatch där båda lagen spelar en bra ishockey och inte släpper till så mycket chanser. Tyvärr får de bägaren att tippa över och tar poängen, kommenterade Björklöven U18:s tränare Oskar Hägglund.

Björklöven U18–Brynäs – mål för mål

Senaste mötet lagen emellan, för två år sedan, slutade med seger för Brynäs med 4–3.

Den 15 februari tar lagen sig an varandra igen, då i Monitor ERP Arena.

Lördag 10 januari 17.00 spelar Björklöven U18 borta mot Mora. Brynäs möter Modo Hockey U18 borta i Hägglunds Arena måndag 5 januari 15.00.

Björklöven U18–Brynäs 0–1 (0–0, 0–0, 0–1)

U18 Nationell norra herr

Tredje perioden: 0–1 (48.50) Hugo Jonsson (Vincent Häggström).

Nästa match:

Björklöven U18: Mora IK, borta, 10 januari 17.00

Brynäs: Modo Hockey, borta, 5 januari 15.00

Statistik och tabell – Läs mer här

Streama alla matcher