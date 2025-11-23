Brynäs vann med 3–2 hemma mot Leksand

Brynäs-seger med 3–2 mot Leksand

Brynäs fjärde seger på de senaste fem matcherna

Elliot Pettersson matchvinnare för Brynäs

Brynäs tog till slut hem segern mot Leksand i matchen hemma i Monitor ERP Arena på söndagen. Matchen i U18 regional väst topp 6 herr slutade 3–2 (1–0, 2–1, 0–1).

Segern var Brynäs fjärde på de senaste fem matcherna.

Örebro Hockey U18 nästa för Brynäs

Brynäs tog ledningen efter 19 minuter genom Alve Larsson på pass av Alexander Søyland och Simon Karlsson.

Leksand kvitterade till 1–1 genom Joel Dahlström Collander i andra perioden.

Brynäs gjorde dock två snabba mål och gick från 1–1 till 3–1, målen av Lucas Rosander och Elliot Pettersson, vilket avgjorde matchen.

13.59 in i tredje perioden nätade Leksands Hugo Altörn framspelad av Lukas Lissel och Joel Dahlström Collander och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Leksand.

Det här var Brynäs andra uddamålsseger den här säsongen.

Efter fem matcher har Brynäs nu elva poäng och Leksand har sex poäng.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

På torsdag 27 november 19.00 spelar Brynäs borta mot Örebro Hockey U18 och Leksand hemma mot Mora.

Brynäs–Leksand 3–2 (1–0, 2–1, 0–1)

U18 regional väst topp 6 herr, Monitor ERP Arena

Första perioden: 1–0 (19.44) Alve Larsson (Alexander Søyland, Simon Karlsson).

Andra perioden: 1–1 (26.21) Joel Dahlström Collander (Birk Martinsen), 2–1 (28.22) Lucas Rosander (Axel Hillström, Axel Arnberg), 3–1 (30.11) Elliot Pettersson (Leo Sumenkovic, Kellan Case O´leary).

Tredje perioden: 3–2 (53.59) Hugo Altörn (Lukas Lissel, Joel Dahlström Collander).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brynäs: 4-0-1

Leksand: 2-0-3

Nästa match:

Brynäs: Örebro HK, borta, 27 november

Leksand: Mora IK, hemma, 27 november