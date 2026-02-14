Stark vändning när Brynäs vann mot Modo Hockey U20

Brynäs segrade – 6–1 mot Modo Hockey U20

Brynäs fjärde seger på de senaste fem matcherna

Leo Sundqvist med två mål för Brynäs

Hemmalaget Modo Hockey U20 ledde matchen mot serieledande Brynäs inför andra perioden. Men där fick Brynäs rejäl utdelning med fyra raka mål. Till slut blev det 1–6 (1–0, 0–4, 0–2) i matchen i U20 nationell norra.

Brynäs tränare Victor Grönberg om matchen:

– En riktigt bra match från oss. Samtliga är med och bidrar idag. Vi är jätte nöjda med denna insats och jobbar vidare imorgon.

Segern var Brynäs fjärde på de senaste fem matcherna.

Gustav Hillström gjorde matchvinnande målet

Modo Hockey U20 tog ledningen efter sju minuters spel genom Harry Styf efter förarbete av Linus Morken och John Hägglöf.

Brynäs gjorde dock fyra raka mål i andra perioden och gick från underläge 1–0 till ledning med 1–4.

16.14 in i tredje perioden slog Hugo Östberg till framspelad av Theo Östberg och Thed Jobs och ökade ledningen. Laget avslutade matchen med sitt 1–6-mål med 21 sekunder kvar att spela återigen genom Leo Sundqvist på passning från Hugo Östberg och Theo Östberg.

Brynäs Theo Östberg hade fyra assists och Hugo Östberg gjorde ett mål och spelade dessutom fram till tre mål.

Modo Hockey U20 stannar därmed kvar på femte plats.

Det här var fjärde mötet mellan Modo Hockey U20 och Brynäs den här säsongen. Modo Hockey har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Brynäs IF vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa match, söndag 15 februari möter Modo Hockey U20 Timrå U20 hemma i Hägglunds Arena 14.00 medan Brynäs spelar borta mot Björklöven 12.00.

Modo Hockey U20–Brynäs 1–6 (1–0, 0–4, 0–2)

U20 nationell norra, Bjästa Ishall

Första perioden: 1–0 (7.38) Harry Styf (Linus Morken, John Hägglöf).

Andra perioden: 1–1 (26.49) Emil Saaby Jakobsen (Alieu Moldal Bah, Hugo Engelaar), 1–2 (36.46) Gustav Hillström (Hugo Östberg, Theo Östberg), 1–3 (38.30) Leo Sundqvist (Hugo Östberg, Theo Östberg), 1–4 (39.21) Aron Dahlqvist (Hugo Engelaar, Axel Hillström).

Tredje perioden: 1–5 (56.14) Hugo Östberg (Theo Östberg, Thed Jobs), 1–6 (59.39) Leo Sundqvist (Hugo Östberg, Theo Östberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Modo Hockey U20: 3-0-2

Brynäs: 4-0-1

Nästa match:

Modo Hockey U20: Timrå, hemma, 15 februari 14.00

Brynäs: IF Björklöven, borta, 15 februari 12.00