Brynäs utklassade Borlänge – vann med 10–0

Brynäs segrade – 10–0 mot Borlänge

Brynäs övertygade när laget vann på bortaplan mot Borlänge i U18 regional väst herr med hela 10–0 (3–0, 4–0, 3–0).

Brynäs stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 0.48 tidigt i perioden. Även i andra perioden var Brynäs starkast och gick från 0–3 till 0–7 genom mål av Elliot Pettersson, Leo Sumenkovic, Simon Karlsson och Teodor Larsson. Brynäs fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 10–0. Målen i sista perioden gjordes av Simon Karlsson, Kellan Case O´leary och Hugo Jonsson.

Brynäs Lexus Lidmo hade fyra assists och Axel Hillström hade tre assists.

Brynäs tog hem lagens senaste möte med 10–0 i Monitor ERP Arena.

Nästa motstånd för Borlänge är Lindlöven J18. Lagen möts torsdag 18 september 19.00 i Lindehov. Brynäs tar sig an Leksand hemma onsdag 17 september 18.40.

Borlänge–Brynäs 0–10 (0–3, 0–4, 0–3)

U18 regional väst herr, Borlänge Ishall

Första perioden: 0–1 (6.01) Leon Roos (Oliver Christensen, Lexus Lidmo), 0–2 (6.20) Theodor Westland (Axel Hillström, Axel Pettersson), 0–3 (6.49) Alexander Søyland (Ellioth Lahtinen, Teodor Larsson).

Andra perioden: 0–4 (20.33) Elliot Pettersson (Thed Jobs, Axel Hillström), 0–5 (30.40) Leo Sumenkovic (Lexus Lidmo, Leon Roos), 0–6 (36.32) Simon Karlsson (Axel Pettersson), 0–7 (38.36) Teodor Larsson (Elliot Pettersson, Lexus Lidmo).

Tredje perioden: 0–8 (44.29) Kellan Case O´leary (Oliver Christensen, Lexus Lidmo), 0–9 (48.07) Hugo Jonsson (Alexander Søyland, Frans Kandell), 0–10 (56.35) Simon Karlsson (Vide Donnerstål, Axel Hillström).

Nästa match:

Borlänge: Lindlövens IF, borta, 18 september

Brynäs: Leksands IF, hemma, 17 september