Brynäs toppar tabellen efter seger mot Leksand

Brynäs vann med 4–2 mot Leksand

Brynäs fjärde seger på de senaste fem matcherna

Alexander Søyland gjorde två mål för Brynäs

Segern mot Leksand på bortaplan innebär att Brynäs nu är serieledare i U18 Nationell norra herr, två poäng före Modo. Modo har dock en match mindre spelad. Brynäs vann med 4–2 (1–0, 2–2, 1–0). Leksand ligger på femte plats i tabellen.

Gästerna Brynäs startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 1.10 slog Oliver Christensen till efter förarbete från Teodor Larsson och Simon Karlsson.

Brynäs utökade ledningen genom Alexander Søyland efter 2.46 i andra perioden.

Leksand reducerade dock till 1–2 genom Noel Nord efter 9.28 av perioden.

Brynäs gjorde 1–3 genom Alexander Søyland som gjorde sitt andra mål efter 14.23 och tog ett rejält grepp om matchen.

Leksand gjorde 2–3 genom Pax Kleffner efter 19.50 av perioden.

10.15 in i tredje perioden fick Frans Kandell utdelning framspelad av Lexus Lidmo och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 2–4.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Brynäs IF har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Leksands IF vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa match, söndag 25 januari möter Leksand Almtuna hemma i Tegera Arena 14.00 medan Brynäs spelar hemma mot Mora 12.00.

Leksand–Brynäs 2–4 (0–1, 2–2, 0–1)

U18 Nationell norra herr, Tegera Arena

Första perioden: 0–1 (1.10) Oliver Christensen (Teodor Larsson, Simon Karlsson).

Andra perioden: 0–2 (22.46) Alexander Søyland (Leo Sumenkovic), 1–2 (29.28) Noel Nord (Elvis Langvardt, Loui Karlsson), 1–3 (34.23) Alexander Søyland (Caesar Dahllöf, Thed Jobs), 2–3 (39.50) Pax Kleffner (Rasmus Orenäs, Leo Gürler).

Tredje perioden: 2–4 (50.15) Frans Kandell (Lexus Lidmo).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Leksand: 4-0-1

Brynäs: 4-1-0

Nästa match:

Leksand: Almtuna IS, hemma, 25 januari 14.00

Brynäs: Mora IK, hemma, 25 januari 12.00