Brynäs tog hem segern mot Skellefteå AIK – Lucas Pettersson matchvinnare

Seger för Brynäs med 5–2 mot Skellefteå AIK

Lucas Pettersson tvåmålsskytt för Brynäs

Andra raka segern för Brynäs

Brynäs besegrade Skellefteå AIK på bortaplan i torsdagens match i SHL. 2–5 (0–2, 1–1, 1–2) slutade matchen.

Brynäs tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Brynäs ökade ledningen till 0–3 genom Lucas Pettersson efter 0.50 i andra perioden.

Skellefteå AIK reducerade dock till 1–3 genom Jonathan Pudas tidigt i perioden av perioden. Lars Bryggman såg till att Skellefteå AIK reducerade igen efter 3.42 i tredje perioden på pass av Jonathan Pudas och Jonathan Johnson.

14.08 in i tredje perioden slog Johan Larsson till på pass av Anton Rödin och ökade ledningen.

Efter 17.00 nätade Lucas Pettersson på nytt och ökade ledningen för Brynäs.

Anton Rödin gjorde ett mål för Brynäs och två assist och Lucas Pettersson stod för tre poäng, varav två mål.

Lördag 1 november möter Skellefteå AIK Örebro Hockey borta 18.00 och Brynäs möter Djurgården borta 15.15.

Skellefteå AIK–Brynäs 2–5 (0–2, 1–1, 1–2)

SHL, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 0–1 (0.51) Jakob Silfverberg (Nicklas Bäckström, Lucas Pettersson), 0–2 (12.39) Anton Rödin (Kieffer Bellows).

Andra perioden: 0–3 (20.50) Lucas Pettersson (Anton Rödin, Johannes Kinnvall), 1–3 (23.12) Jonathan Pudas (Rickard Hugg).

Tredje perioden: 2–3 (43.42) Lars Bryggman (Jonathan Pudas, Jonathan Johnson), 2–4 (54.08) Johan Larsson (Anton Rödin), 2–5 (57.00) Lucas Pettersson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skellefteå AIK: 3-1-1

Brynäs: 2-0-3

Nästa match:

Skellefteå AIK: Örebro HK, borta, 1 november

Brynäs: Djurgårdens IF, borta, 1 november