Brynäs tog ännu en seger – 5–2 mot Leksand

Brynäs vann med 5–2 mot Leksand

Brynäs sjätte seger på de senaste sju matcherna

Leo Sundqvist med två mål för Brynäs

Det går fortsatt bra för Brynäs i U20 nationell norra. På söndagen mötte laget Leksand på bortaplan i Tegera Arena och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit fyra matcher i rad. Segerresultatet mot Leksand blev 5–2 (2–0, 0–1, 3–1).

Cedrik Johansson matchvinnare för Brynäs

Hugo Engelaar gjorde 1–0 till Brynäs efter 11.53 på pass av Theo Östberg och Carl-Wilhelm Brismo.

Laget ökade ledningen till 0–2 efter 17.03 genom Leo Sundqvist.

Efter 4.01 i andra perioden slog Zaki Crookes till framspelad av August Lissel och Måns Dufva och reducerade åt Leksand.

Brynäs tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.08 genom Cedrik Johansson och gick upp till 1–4 innan Leksand svarade.

Till slut blev det 2–5 till Brynäs.

Det här betyder att Leksand ligger på femte plats i tabellen och att Brynäs leder serien.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Brynäs IF vunnit.

Lördag 6 december möter Leksand Djurgården borta 16.00 och Brynäs möter Modo Hockey U20 hemma 14.00.

Leksand–Brynäs 2–5 (0–2, 1–0, 1–3)

U20 nationell norra, Tegera Arena

Första perioden: 0–1 (11.53) Hugo Engelaar (Theo Östberg, Carl-Wilhelm Brismo), 0–2 (17.03) Leo Sundqvist.

Andra perioden: 1–2 (24.01) Zaki Crookes (August Lissel, Måns Dufva).

Tredje perioden: 1–3 (41.08) Cedrik Johansson (Hugo Engelaar, Hugo Östberg), 1–4 (49.33) Gustav Hillström (Leo Berggren, Victor Raftheim Hedin), 2–4 (50.49) Zaki Crookes (August Lissel, Vilgot Lidén), 2–5 (57.28) Leo Sundqvist.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Leksand: 2-0-3

Brynäs: 4-0-1

Nästa match:

Leksand: Djurgårdens IF, borta, 6 december

Brynäs: Modo Hockey, hemma, 6 december