Brynäs starka svit mot Björklöven U18 fortsätter

Brynäs-seger med 3–2 mot Björklöven U18

Brynäs åttonde seger på de senaste nio matcherna

Lexus Lidmo matchvinnare för Brynäs

Brynäs fortsätter att ha det lätt mot Björklöven U18 i U18 Nationell norra. På söndagen vann Brynäs på nytt – den här gången med 3–2 (2–2, 0–0, 1–0) hemma i Monitor ERP Arena. Det var Brynäs fjärde raka seger mot Björklöven U18.

Björklöven U18:s tränare Oskar Hägglund tyckte till om matchen:

– Bra insats. Vi håller dem på utsidan på ett bra sätt samtidigt som vi själva tar oss in på insidan. Tyvärr förlorar vi matchen i special teams, där är de bäst idag.

Segern var Brynäs åttonde på de senaste nio matcherna, och sjätte raka segern på hemmaplan.

Brynäs–Björklöven U18 – mål för mål

Brynäs tog ledningen i första perioden genom Leonard Svajda.

Carl Karmehag och Nick Travergård låg sen bakom vändningen till 1–2 för Björklöven U18.

Brynäs kvitterade till 2–2 genom Vide Donnerstål.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

11.01 in i tredje perioden fick Lexus Lidmo utdelning på pass av Oliver Christensen och avgjorde matchen. Det fastställde slutresultatet till 3–2.

Björklöven U18:s nya tabellposition är tionde plats medan Brynäs leder serien. Noteras kan att Brynäs sedan den 17 januari har avancerat fem placeringar i tabellen.

När lagen möttes senast vann Brynäs med 1–0.

Brynäs möter Täby i nästa match borta torsdag 19 februari 19.00. Björklöven U18 möter samma dag Modo Hockey U18 borta.

Brynäs–Björklöven U18 3–2 (2–2, 0–0, 1–0)

U18 Nationell norra, Monitor ERP Arena

Första perioden: 1–0 (9.22) Leonard Svajda (Simon Karlsson, Tim Lindstein), 1–1 (14.17) Nick Travergård (Victor Meneghetti), 1–2 (18.37) Carl Karmehag (Eddie Dennerås, Nick Travergård), 2–2 (19.43) Vide Donnerstål (Simon Karlsson).

Tredje perioden: 3–2 (51.01) Lexus Lidmo (Oliver Christensen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brynäs: 4-0-1

Björklöven U18: 2-0-3

Nästa match:

Brynäs: IFK Täby HC, borta, 19 februari 19.00

Björklöven U18: Modo Hockey, borta, 19 februari 19.00