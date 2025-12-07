Brynäs starka svit mot BIK Karlskoga fortsätter

Brynäs segrade – 9–1 mot BIK Karlskoga

Brynäs sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Vincent Häggström avgjorde för Brynäs

Elva raka segrar hade Brynäs mot just BIK Karlskoga i U18 regional väst topp 6 herr inför söndagens match. Och på söndagen segrade Brynäs på nytt – den här gången med hela 9–1 (1–0, 4–0, 4–1) borta i Nobelhallen.

– Vi tycker att vi gör en första period som är riktigt bra, vi för spelet och farten, får ett olyckligt mål emot oss i slutet. Sedan får vi en kalldusch i början på andra period som vi inte orkar resa oss ifrån. Nu siktar vi in oss på matchserien som börjar på torsdag, tyckte BIK Karlskogas tränare Tim Frölander, efter matchen.

Segern var Brynäs sjunde på de senaste åtta matcherna.

BIK Karlskoga–Brynäs – mål för mål

Simon Karlsson gjorde 1–0 till Brynäs efter 19.30 framspelad av Alexander Søyland.

Även i andra perioden var Brynäs starkast och gick från 0–1 till 0–5 genom mål av Vincent Häggström, Teodor Larsson, Alexander Søyland och Axel Hillström.

Brynäs vann också tredje perioden 1–4 och matchen med hela 9–1.

Simon Karlsson gjorde två mål för Brynäs och spelade fram till två mål och Alexander Søyland stod för tre poäng, varav ett mål.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Brynäs IF vunnit.

BIK Karlskoga–Brynäs 1–9 (0–1, 0–4, 1–4)

U18 regional väst topp 6 herr, Nobelhallen

Första perioden: 0–1 (19.30) Simon Karlsson (Alexander Søyland).

Andra perioden: 0–2 (22.43) Vincent Häggström (Kellan Case O´leary, Leo Sumenkovic), 0–3 (29.30) Teodor Larsson (Leon Roos, Vide Donnerstål), 0–4 (30.49) Alexander Søyland (Simon Karlsson, Hugo Jonsson), 0–5 (37.19) Axel Hillström (Frans Kandell).

Tredje perioden: 0–6 (43.10) Viktor Sedvall (Ellioth Lahtinen, Leo Sumenkovic), 0–7 (46.37) Hugo Jonsson (Kellan Case O´leary, Thed Jobs), 0–8 (50.07) Axel Hillström (Simon Karlsson, Axel Arnberg), 0–9 (56.38) Simon Karlsson (Ellioth Lahtinen, Alexander Søyland), 1–9 (57.05) Theo Berggren (Olle Andersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

BIK Karlskoga: 0-0-5

Brynäs: 4-0-1