Brynäs slog Skellefteå AIK U20 i måljämn match i Monitor ERP Arena

Brynäs-seger med 6–5 mot Skellefteå AIK U20

Brynäs fjärde seger på de senaste fem matcherna

Avgörande målet kom efter 59.16.

Ett sent mål avgjorde en målmässigt jämn match för Brynäs hemma mot Skellefteå AIK U20 i U20 nationell norra på söndagen. Segermålet för Brynäs stod Hugo Östberg för med bara 44 sekunder kvar av slutperioden. Matchen slutade 6–5 (2–3, 1–2, 3–0).

– Tycker vi gör en bra match, men Skellefteå är effektiva. Starkt av oss att vända på matchen och ta tre poäng, kommenterade Brynäs tränare Victor Grönberg.

Segern var Brynäs fjärde på de senaste fem matcherna.

Resultatet innebär att Skellefteå AIK U20 nu har fyra förluster i rad.

Hugo Östberg matchvinnare för Brynäs

Skellefteå AIK U20 var vassast i första perioden som laget vann med 3–2.

Även i andra perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 1–2 och ställningen efter två perioder var 3–5.

Brynäs gjorde dock tre raka mål i tredje perioden och gick från underläge 3–5 till ledning med 6–5. 5–5-målet kom med bara 2.48 kvar att spela genom Hugo Engelaar. Och med 44 sekunder kvar att spela kom också 6–5 genom Hugo Östberg.

Brynäs Hugo Östberg stod för två mål och två assists, Hugo Engelaar gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål och Theo Östberg gjorde ett mål och två målgivande passningar. Theo Landström gjorde ett mål och spelade fram till två mål för Skellefteå AIK U20.

Det här var Brynäs femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Skellefteå AIK U20:s femte uddamålsförlust.

Skellefteå AIK U20 ligger på femte plats i tabellen efter matchen medan Brynäs leder serien.

När lagen möttes senast vann Brynäs IF med 8–0.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 29 november. Då möter Brynäs Mora i Wibe Arena 15.00. Skellefteå AIK U20 tar sig an Djurgården hemma 15.30.

Brynäs–Skellefteå AIK U20 6–5 (2–3, 1–2, 3–0)

U20 nationell norra, Monitor ERP Arena

Första perioden: 0–1 (5.41) Linus Debou Rudslätt (Zeb Lindgren, Viktor Klingsell), 1–1 (6.46) Hugo Östberg (Hugo Lundberg, Gustav Hillström), 1–2 (8.47) Viktor Klingsell (Linus Debou Rudslätt, Theo Landström), 2–2 (13.49) Cedrik Johansson (Hugo Östberg, Theo Östberg), 2–3 (16.00) Theo Landström (Elliot Ölund).

Andra perioden: 2–4 (29.23) Felix Bergström (Johan Stenberg), 2–5 (32.52) Noel Nyberg (Theo Landström, Elis Hansson), 3–5 (37.29) Melker Jonsson (Leo Berggren, Hugo Engelaar).

Tredje perioden: 4–5 (52.09) Theo Östberg (Hugo Östberg, Victor Raftheim Hedin), 5–5 (57.12) Hugo Engelaar (Leo Sundqvist, Gustav Hillström), 6–5 (59.16) Hugo Östberg (Hugo Engelaar, Theo Östberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brynäs: 4-0-1

Skellefteå AIK U20: 1-1-3

Nästa match:

Brynäs: Mora, borta, 29 november

Skellefteå AIK U20: Djurgårdens IF, hemma, 29 november