Brynäs segrade mot Växjö i SHL

Brynäs vann med 5–2 mot Växjö

Kieffer Bellows avgjorde för Brynäs

Andra raka segern för Brynäs

Brynäs vann mötet i SHL på hemmaplan mot Växjö, med 5–2 (1–0, 1–0, 3–2).

Malmö nästa för Brynäs

Brynäs tog ledningen efter 15.45 genom Jack Kopacka efter förarbete från Tyler Vesel och Simon Bertilsson.

Efter 3.50 i andra perioden slog Linus Ölund till på pass av Axel Jonsson-Fjällby och Bobby Trivigno och gjorde 2–0.

Brynäs vann också tredje perioden 3–2 och matchen slutade 5–2.

Brynäs har tre segrar och två förluster och 15–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Växjö har två vinster och tre förluster och 12–17 i målskillnad.

Torsdag 8 januari 19.00 möter Brynäs Malmö borta i Malmö Arena medan Växjö spelar hemma mot Färjestad.

Brynäs–Växjö 5–2 (1–0, 1–0, 3–2)

SHL, Monitor ERP Arena

Första perioden: 1–0 (15.45) Jack Kopacka (Tyler Vesel, Simon Bertilsson).

Andra perioden: 2–0 (23.50) Linus Ölund (Axel Jonsson-Fjällby, Bobby Trivigno).

Tredje perioden: 2–1 (50.55) Felix Robert (Joel Persson, Brian Cooper), 3–1 (51.36) Kieffer Bellows (Jakob Silfverberg), 3–2 (54.20) Dennis Rasmussen (Lucas Elvenes, Brian Cooper), 4–2 (57.46) Anton Rödin (Johan Larsson, Jakob Silfverberg), 5–2 (58.51) Bobby Trivigno (Oskar Lindblom).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brynäs: 3-0-2

Växjö: 2-1-2

Nästa match:

Brynäs: IF Malmö Redhawks, borta, 8 januari 19.00

Växjö: Färjestads BK, hemma, 8 januari 19.00