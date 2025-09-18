Brynäs nollade Björklöven – vann på hemmaplan

Brynäs vann med 4–0 mot Björklöven

Melwin Larsson med två mål för Brynäs

Tredje raka segern för Brynäs

Brynäs höll nollan på hemmaplan mot Björklöven i U20 nationell norra. Matchen slutade 4–0 (1–0, 2–0, 1–0).

– Jag tycker vi är stabila matchen igenom. Vi har lite strul med deras omställningsspel i början men tycker vi reder ut det på ett bra sätt. Grabbarna sliper på varje dag och det är kul att vi får betalt som lag och fått en bra start på serien, kommenterade Brynäs tränare Victor Grönberg efter matchen.

Melwin Larsson tvåmålsskytt för Brynäs

Brynäs tog ledningen efter 8.00, genom Melwin Larsson assisterad av William Bengtsson och Cedrik Johansson. Även i andra perioden var Brynäs starkast och gick från 1–0 till 3–0 genom mål av Leo Sundqvist och Melwin Larsson. Till slut kom också 4–0 genom Gustav Hillström framspelad av Leo Sundqvist och Michal Svrcek efter 10.06 i tredje perioden.

Leo Sundqvist gjorde ett mål för Brynäs och spelade dessutom fram till två mål.

Brynäs har nu nio poäng efter tre spelade matcher, medan Björklöven är utan poäng efter två matcher.

Nästa motstånd för Brynäs är Modo J20. Björklöven tar sig an Timrå J20 borta. Båda matcherna spelas fredag 19 september 18.00.

Brynäs–Björklöven 4–0 (1–0, 2–0, 1–0)

U20 nationell norra, Monitor ERP Arena

Första perioden: 1–0 (8.00) Melwin Larsson (William Bengtsson, Cedrik Johansson).

Andra perioden: 2–0 (23.19) Leo Sundqvist (Michal Svrcek, Gustav Hillström), 3–0 (38.42) Melwin Larsson (Leo Sundqvist).

Tredje perioden: 4–0 (50.06) Gustav Hillström (Leo Sundqvist, Michal Svrcek).

Nästa match:

Brynäs: MoDo Hockey, hemma, 19 september

Björklöven: Timrå, borta, 19 september