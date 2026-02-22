Brynäs fina svit håller i sig efter 4–0 mot AIK

Brynäs vann med 4–0 mot AIK

Brynäs nionde seger på de senaste tio matcherna

Leon Roos avgjorde för Brynäs

Brynäs visar fin form i U18 Nationell norra. På söndagen mötte laget AIK på bortaplan i Ulriksdals IP och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit fem matcher i rad. Segerresultatet mot AIK blev 4–0 (2–0, 1–0, 1–0).

Almtuna nästa för Brynäs

Leon Roos gjorde 1–0 till Brynäs efter bara 3.14 på passning från Frans Kandell och Thed Jobs. Efter 12.32 gjorde laget 0–2 när Frans Kandell slog till efter förarbete från Axel Hillström.

Efter 3.01 i andra perioden slog Elliot Pettersson till framspelad av Leo Sumenkovic och Axel Hillström och gjorde 0–3.

Brynäs gjorde också 0–4 genom Alexander Søyland efter 17.01 i tredje perioden.

När lagen möttes senast vann Brynäs med 4–1.

Onsdag 25 februari 19.00 spelar AIK borta mot Täby. Brynäs möter Almtuna borta i Upplandsbilforum Arena torsdag 26 februari 19.00.

AIK–Brynäs 0–4 (0–2, 0–1, 0–1)

U18 Nationell norra, Ulriksdals IP

Första perioden: 0–1 (3.14) Leon Roos (Frans Kandell, Thed Jobs), 0–2 (12.32) Frans Kandell (Axel Hillström).

Andra perioden: 0–3 (23.01) Elliot Pettersson (Leo Sumenkovic, Axel Hillström).

Tredje perioden: 0–4 (57.01) Alexander Søyland.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

AIK: 3-0-2

Brynäs: 5-0-0

Nästa match:

AIK: IFK Täby HC, borta, 25 februari 19.00

Brynäs: Almtuna IS, borta, 26 februari 19.00