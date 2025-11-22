Bror Gullberg matchhjälte när Varberg vann mot Hovås

Varberg-seger med 6–5 mot Hovås

Varbergs femte seger på de senaste sex matcherna

Bror Gullberg matchvinnare för Varberg

Varberg tog till slut hem segern mot Hovås i matchen hemma i Veddige Ishall på lördagen. Bror Gullberg slog till 18.45 in i tredje perioden och blev matchhjälte med sitt 6–5-mål. Matchen i U20 division 1 A syd herr slutade 6–5 (0–0, 2–4, 4–1).

Segern var Varbergs femte på de senaste sex matcherna.

Varberg–Hovås – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Hovås spelade bäst i andra perioden som laget vann och ställningen efter två perioder var 2–4.

Varberg reducerade dock till 3–4 genom Kim Qvist efter 8.18 av perioden.

Hovås gjorde 3–5 genom Nikolass Grozovs som gjorde sitt tredje mål efter 10.09 i tredje perioden.

Varberg gjorde dock tre raka mål och gick från underläge 3–5 till ledning med 6–5. Det sista målet kom med drygt en minuter kvar av matchen.

Varbergs Viggo Abrahamsson stod för ett mål och tre assists, Kim Qvist gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål och Bror Gullberg gjorde två mål och ett målgivande pass. Nikolass Grozovs gjorde tre mål för för Hovås.

Det här var Varbergs fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Hovås andra uddamålsförlust.

Resultaten i sista omgången innebär att Varberg slutar på sjätte plats och Hovås på fjärde plats.

När lagen möttes senast vann Hovås HC med 5–3.

Varberg–Hovås 6–5 (0–0, 2–4, 4–1)

U20 division 1 A syd herr, Veddige Ishall

Andra perioden: 1–0 (25.12) Kim Qvist (Viggo Abrahamsson), 1–1 (29.14) Nikolass Grozovs (Oscar Calais, Oliver Engström Malmer), 1–2 (36.58) Carl Virdung Borén, 1–3 (38.22) Nikolass Grozovs, 1–4 (38.43) Buster Fondin (Philip Hamilton, Carl Virdung Borén), 2–4 (39.21) Bror Gullberg (Eric Evander, Eric Koskela).

Tredje perioden: 3–4 (48.18) Kim Qvist (Andreas Johansson, Viggo Abrahamsson), 3–5 (50.09) Nikolass Grozovs (Oscar Calais), 4–5 (50.20) Eric Koskela (Bror Gullberg, Eric Evander), 5–5 (55.42) Viggo Abrahamsson (Kim Qvist), 6–5 (58.45) Bror Gullberg (Viggo Abrahamsson, Zebastian Martinsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Varberg: 5-0-0

Hovås: 4-0-1