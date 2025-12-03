Brooklyn Tigers UHF U18 bröt tunga sviten mot Kalix U18
- Brooklyn Tigers UHF U18-seger med 2–1 mot Kalix U18
- Arvin Toshang avgjorde för Brooklyn Tigers UHF U18
- Andra raka förlusten för Kalix U18
Det blev fyra raka förluster i U18 division 1 norra A herr för Brooklyn Tigers UHF U18. Men på onsdagen borta mot Kalix U18 kom trendbrottet. Matchen i Part Arena slutade 1–2 (1–0, 0–1, 0–1).
Kalix U18–Brooklyn Tigers UHF U18 – mål för mål
Kirill Tabunov gav Kalix U18 ledningen efter 19.18.
Efter 15.46 i andra perioden nätade Wilmer Nilsson framspelad av Kevin Latvala och Jack Sundquist och kvitterade för Brooklyn Tigers UHF U18.
14.37 in i tredje perioden nätade Brooklyn Tigers UHF U18:s Arvin Toshang på pass av Lowe Englund och Rasmus Wuopio och avgjorde matchen. Toshang fullbordade därmed lagets vändning.
Det här var Kalix U18:s andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Brooklyn Tigers UHF U18:s femte uddamålsseger.
Med fyra omgångar kvar är Kalix U18 på fjärde plats i tabellen medan Brooklyn Tigers UHF U18 är på åttonde plats.
När lagen senast möttes vann Brooklyn Tigers UHF med 6–2.
Kalix U18 tar sig an Lycksele SK U18 i nästa match borta lördag 6 december 15.00. Brooklyn Tigers UHF U18 möter samma dag 14.00 Kiruna IF U18 hemma.
Kalix U18–Brooklyn Tigers UHF U18 1–2 (1–0, 0–1, 0–1)
U18 division 1 norra A herr, Part Arena
Första perioden: 1–0 (19.18) Kirill Tabunov.
Andra perioden: 1–1 (35.46) Wilmer Nilsson (Kevin Latvala, Jack Sundquist).
Tredje perioden: 1–2 (54.37) Arvin Toshang (Lowe Englund, Rasmus Wuopio).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Kalix U18: 3-1-1
Brooklyn Tigers UHF U18: 1-0-4
Nästa match:
Kalix U18: Lycksele SK, borta, 6 december
Brooklyn Tigers UHF U18: Kiruna IF, hemma, 6 december
