Brooklyn Tigers UHF U18 bröt tunga sviten mot Kalix U18

Brooklyn Tigers UHF U18-seger med 2–1 mot Kalix U18

Arvin Toshang avgjorde för Brooklyn Tigers UHF U18

Andra raka förlusten för Kalix U18

Det blev fyra raka förluster i U18 division 1 norra A herr för Brooklyn Tigers UHF U18. Men på onsdagen borta mot Kalix U18 kom trendbrottet. Matchen i Part Arena slutade 1–2 (1–0, 0–1, 0–1).

Kalix U18–Brooklyn Tigers UHF U18 – mål för mål

Kirill Tabunov gav Kalix U18 ledningen efter 19.18.

Efter 15.46 i andra perioden nätade Wilmer Nilsson framspelad av Kevin Latvala och Jack Sundquist och kvitterade för Brooklyn Tigers UHF U18.

14.37 in i tredje perioden nätade Brooklyn Tigers UHF U18:s Arvin Toshang på pass av Lowe Englund och Rasmus Wuopio och avgjorde matchen. Toshang fullbordade därmed lagets vändning.

Det här var Kalix U18:s andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Brooklyn Tigers UHF U18:s femte uddamålsseger.

Med fyra omgångar kvar är Kalix U18 på fjärde plats i tabellen medan Brooklyn Tigers UHF U18 är på åttonde plats.

När lagen senast möttes vann Brooklyn Tigers UHF med 6–2.

Kalix U18 tar sig an Lycksele SK U18 i nästa match borta lördag 6 december 15.00. Brooklyn Tigers UHF U18 möter samma dag 14.00 Kiruna IF U18 hemma.

Kalix U18–Brooklyn Tigers UHF U18 1–2 (1–0, 0–1, 0–1)

U18 division 1 norra A herr, Part Arena

Första perioden: 1–0 (19.18) Kirill Tabunov.

Andra perioden: 1–1 (35.46) Wilmer Nilsson (Kevin Latvala, Jack Sundquist).

Tredje perioden: 1–2 (54.37) Arvin Toshang (Lowe Englund, Rasmus Wuopio).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalix U18: 3-1-1

Brooklyn Tigers UHF U18: 1-0-4

Nästa match:

Kalix U18: Lycksele SK, borta, 6 december

Brooklyn Tigers UHF U18: Kiruna IF, hemma, 6 december