Brooklyn Tigers HF U18 vann toppmötet mot Haparanda

Brooklyn Tigers HF U18-seger med 5–3 mot Haparanda

Brooklyn Tigers HF U18:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Brooklyn Tigers HF U18:s Johan Landström tvåmålsskytt

Det var två topplag som möttes i U18 division 1 norra A fortsättning herr på torsdagen. Och det slutade med seger för Brooklyn Tigers HF U18, som besegrade Haparanda hemma med 5–3 (3–0, 1–1, 1–2).

Det här betyder dock inga förändringar i tabellen. Brooklyn Tigers HF U18 är i fortsatt serieledning och Haparanda på andra plats. I och med Brooklyn Tigers HF U18:s seger skiljer det nu fyra poäng mellan lagen.

Det var två formstarka lag som möttes. Brooklyn Tigers HF U18 tog femte segern i rad. Haparanda hade före matchen sju segrar i rad.

Det var Brooklyn Tigers HF U18:s fjärde raka seger mot Haparanda.

Gustav Björk matchvinnare för Brooklyn Tigers HF U18

Brooklyn Tigers HF U18 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 6.41 i mitten av perioden.

Efter 15.14 i andra perioden slog Eemeli Posti till framspelad av Julius Vähä och reducerade åt Haparanda. Brooklyn Tigers HF U18:s Gustav Björk gjorde 4–1 efter 17.34 på pass av Johan Landström.

Haparanda reducerade dock till 4–2 genom Julius Vähä efter 12.01 av perioden.

Efter 13.03 i tredje perioden ökade Brooklyn Tigers HF U18 på till 5–2 genom Ville Henriksson.

Haparanda reducerade dock till 5–3 genom Wilmer Smeds när bara tre minuter återstod att spela och gjorde matchen spännande in i slutet.

Johan Landström gjorde två mål för Brooklyn Tigers HF U18 och spelade dessutom fram till ett mål och Gustav Björk stod för ett mål och två assists.

Det här var fjärde mötet mellan Brooklyn Tigers HF U18 och Haparanda den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Brooklyn Tigers HF vunnit.

I nästa omgång har Brooklyn Tigers HF U18 Lycksele SK U18 borta i Swoosh Arena, söndag 1 mars 13.45. Haparanda spelar hemma mot Kalix U18 torsdag 5 mars 19.00.

Brooklyn Tigers HF U18–Haparanda 5–3 (3–0, 1–1, 1–2)

U18 division 1 norra A fortsättning herr, Lulebohallen

Första perioden: 1–0 (12.43) Elias Engman (Elias Gunnarfeldt, Vilmer Östberg), 2–0 (18.03) Johan Landström (Mattis Nylén, Ville Henriksson), 3–0 (19.24) Johan Landström (Gustav Björk).

Andra perioden: 3–1 (35.14) Eemeli Posti (Julius Vähä), 4–1 (37.34) Gustav Björk (Johan Landström).

Tredje perioden: 4–2 (52.01) Julius Vähä, 5–2 (53.03) Ville Henriksson (Gustav Björk, Fabian Lindfors), 5–3 (57.33) Wilmer Smeds (Touko Rossi).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brooklyn Tigers HF U18: 5-0-0

Haparanda: 4-0-1

Nästa match:

Brooklyn Tigers HF U18: Lycksele SK, borta, 1 mars 13.45

Haparanda: Kalix HC, hemma, 5 mars 19.00