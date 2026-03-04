Stort jubel när Brooklyn Tigers HF U18 säkrade seriesegern med vinst mot Sunderby SK U18

Brooklyn Tigers HF U18 segrade – 7–1 mot Sunderby SK U18

Brooklyn Tigers HF U18:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Joel Isaksson gjorde två mål för Brooklyn Tigers HF U18

Spelarna i Brooklyn Tigers HF U18 har all anledning att fira efter 7–1 (1–0, 4–1, 2–0) på bortaplan mot Sunderby SK U18. Det betyder nämligen att Brooklyn Tigers HF U18 har säkrat seriesegern i U18 division 1 norra A fortsättning herr. Sunderby SK U18 ligger på sjunde plats i tabellen.

Det här innebär att Brooklyn Tigers HF U18 nu har sju segrar i följd i U18 division 1 norra A fortsättning herr.

Elias Engman blev matchvinnare

Fabian Lindfors gav Brooklyn Tigers HF U18 ledningen efter nio minuter assisterad av Gustav Björk.

Bortalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 1–4 och ställningen efter två perioder var 1–5.

6.09 in i tredje perioden satte Joel Isaksson pucken på nytt framspelad av Ebbe Kjellgren och ökade ledningen. Efter 13.39 nätade Elias Gunnarfeldt på pass av Gustav Björk och Mattis Nylén och ökade ledningen för Brooklyn Tigers HF U18. Det fastställde slutresultatet till 1–7.

Gustav Björk gjorde ett mål för Brooklyn Tigers HF U18 och spelade fram till två mål.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Brooklyn Tigers HF har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Sunderby SK div 1 vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Lördag 7 mars 14.00 spelar Sunderby SK U18 borta mot Kiruna IF U18 i sista omgången. Brooklyn Tigers HF U18 möter Kalix U18 borta i Part Arena söndag 8 mars 11.00.

Sunderby SK U18–Brooklyn Tigers HF U18 1–7 (0–1, 1–4, 0–2)

U18 division 1 norra A fortsättning herr, Sunderby Ishall

Första perioden: 0–1 (9.39) Fabian Lindfors (Gustav Björk).

Andra perioden: 1–1 (21.00) Walter Nyström (Jacob Forsström, Emil Höglund), 1–2 (22.09) Elias Engman (Mattis Nylén), 1–3 (22.57) Joel Isaksson (Johan Landström, Elias Engman), 1–4 (24.36) Gustav Björk (Elias Hedström), 1–5 (28.58) Ebbe Kjellgren (Oskar Asserfelt, Fabian Lindfors).

Tredje perioden: 1–6 (46.09) Joel Isaksson (Ebbe Kjellgren), 1–7 (53.39) Elias Gunnarfeldt (Gustav Björk, Mattis Nylén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sunderby SK U18: 1-0-4

Brooklyn Tigers HF U18: 5-0-0

Nästa match:

Sunderby SK U18: Kiruna IF, borta, 7 mars 14.00

Brooklyn Tigers HF U18: Kalix HC, borta, 8 mars 11.00