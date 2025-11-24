Brooklyn Tigers HF U18 utklassade Bodens HF U18 – vann med 8–0

Brooklyn Tigers HF U18-seger med 8–0 mot Bodens HF U18

Brooklyn Tigers HF U18:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Vilmer Östberg matchvinnare för Brooklyn Tigers HF U18

Brooklyn Tigers HF U18 övertygade när laget vann på hemmaplan mot Bodens HF U18 i U18 division 1 norra A herr med hela 8–0 (4–0, 0–0, 4–0).

Det här var Brooklyn Tigers HF U18:s femte nolla den här säsongen.

Det här innebär att Brooklyn Tigers HF U18 nu har sju segrar i följd i U18 division 1 norra A herr.

Brooklyn Tigers HF U18–Bodens HF U18 – mål för mål

Brooklyn Tigers HF U18 stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 4–0.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Brooklyn Tigers HF U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–0. Målen i sista perioden gjordes av Liam Palo, som gjorde två mål, Elias Hedström och Vilmer Östberg.

Liam Palo gjorde två mål för Brooklyn Tigers HF U18 och ett målgivande pass och Ville Henriksson hade tre assists.

Brooklyn Tigers HF U18 imponerar med fem segrar och 38–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Bodens HF U18 har två vinster och tre förluster och 18–27 i målskillnad.

Med fyra omgångar kvar är Brooklyn Tigers HF U18 i serieledning medan Bodens HF U18 är på sjätte plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Brooklyn Tigers HF med 5–0.

I nästa match möter Brooklyn Tigers HF U18 SK Lejon U18 hemma på fredag 28 november 19.00. Bodens HF U18 möter Clemensnäs HC U18 onsdag 26 november 19.00 hemma.

Brooklyn Tigers HF U18–Bodens HF U18 8–0 (4–0, 0–0, 4–0)

U18 division 1 norra A herr, Lulebohallen

Första perioden: 1–0 (8.57) Vilmer Östberg (Fabian Lindfors, Ville Henriksson), 2–0 (9.07) Oscar Haara (Liam Palo), 3–0 (16.29) Elias Gunnarfeldt (Gustav Björk), 4–0 (19.01) Robin Verlehag.

Tredje perioden: 5–0 (41.17) Vilmer Östberg (Ville Henriksson), 6–0 (50.37) Elias Hedström (Oskar Asserfelt), 7–0 (56.49) Liam Palo (Ville Henriksson, Elias Engman), 8–0 (58.03) Liam Palo (Oscar Haara, Alfred Niemi).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brooklyn Tigers HF U18: 5-0-0

Bodens HF U18: 2-0-3

Nästa match:

Brooklyn Tigers HF U18: SK Lejon, hemma, 28 november

Bodens HF U18: Clemensnäs HC div 1, hemma, 26 november