Brooklyn Tigers HF U18 svårslaget på hemmaplan – nu sju raka segrar hemma

Brooklyn Tigers HF U18 vann med 3–0 mot Bodens HF U18

Brooklyn Tigers HF U18:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Gustav Björk tremålsskytt för Brooklyn Tigers HF U18

Brooklyn Tigers HF U18 har en riktigt fin segerrad på hemmaplan. Vinsten mot Bodens HF U18 på torsdagen med 3–0 (2–0, 0–0, 1–0) innebär att laget har sju matcher i rad med seger hemma i U18 division 1 norra A fortsättning herr.

Brooklyn Tigers HF U18–Bodens HF U18 – mål för mål

Gustav Björk gjorde 1–0 till Brooklyn Tigers HF U18 efter 7.38 på passning från Fabian Lindfors och Oskar Asserfelt. Laget gjorde 2–0 när Gustav Björk på nytt slog till efter förarbete av Mattis Nylén och Ebbe Kjellgren efter 18.39.

Andra perioden blev mållös.

Till slut kom också 3–0 genom Gustav Björk på pass av Oskar Asserfelt och Mattis Nylén efter 7.26 i tredje perioden.

Brooklyn Tigers HF U18:s Gustav Björk gjorde tre mål.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Brooklyn Tigers HF U18 i serieledning och Bodens HF U18 på fjärde plats. Bodens HF U18 var nia i tabellen för 19 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Det här var fjärde mötet mellan Brooklyn Tigers HF U18 och Bodens HF U18 den här säsongen. Brooklyn Tigers HF vann de två första mötena. Bodens HF vann senast lagen möttes.

Söndag 22 februari spelar Brooklyn Tigers HF U18 borta mot Kiruna IF U18 09.30 och Bodens HF U18 mot Lycksele SK U18 borta 13.45 i Swoosh Arena.

Brooklyn Tigers HF U18–Bodens HF U18 3–0 (2–0, 0–0, 1–0)

U18 division 1 norra A fortsättning herr, Lulebohallen

Första perioden: 1–0 (7.38) Gustav Björk (Fabian Lindfors, Oskar Asserfelt), 2–0 (18.39) Gustav Björk (Mattis Nylén, Ebbe Kjellgren).

Tredje perioden: 3–0 (47.26) Gustav Björk (Oskar Asserfelt, Mattis Nylén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brooklyn Tigers HF U18: 4-0-1

Bodens HF U18: 3-1-1

Nästa match:

Brooklyn Tigers HF U18: Kiruna IF, borta, 22 februari 09.30

Bodens HF U18: Lycksele SK, borta, 22 februari 13.45