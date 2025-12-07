Brooklyn Tigers HF U18 ny serieledare efter 11–1 mot Kiruna IF U18

Seger för Brooklyn Tigers HF U18 med 11–1 mot Kiruna IF U18

Brooklyn Tigers HF U18:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Linus Haara avgjorde för Brooklyn Tigers HF U18

Brooklyn Tigers HF U18 är nu serieledare i U18 division 1 norra A herr efter seger, 11–1 (3–1, 6–0, 2–0), hemma mot Kiruna IF U18. Brooklyn Tigers HF U18 leder serien en poäng före Lejon. Lejon har dock en match mindre spelad. Kiruna IF U18 ligger på sjunde plats i tabellen.

Segern var Brooklyn Tigers HF U18:s nionde på de senaste tio matcherna.

Kalix U18 nästa för Brooklyn Tigers HF U18

Brooklyn Tigers HF U18 var vassast i första perioden som laget vann med 3–1.

Även i andra perioden var Brooklyn Tigers HF U18 starkast och gick från 3–1 till 9–1 genom två mål av Gustav Björk, ett mål av Elias Engman, ett mål av Linus Haara, ett mål av Oscar Haara och ett mål av Oskar Asserfelt.

11.13 in i tredje perioden satte Elias Engman pucken återigen framspelad av Liam Palo och Elias Gunnarfeldt och ökade ledningen.

Efter 11.39 slog Elias Hedström till på pass av Joel Isaksson och Alfred Niemi och ökade ledningen för Brooklyn Tigers HF U18. Det fastställde slutresultatet till 11–1.

Brooklyn Tigers HF U18:s Elias Engman stod för tre mål och två assists, Elias Gunnarfeldt hade fem assists, Gustav Björk gjorde tre mål och spelade dessutom fram till ett mål och Oskar Asserfelt gjorde ett mål och två målgivande passningar.

När lagen möttes senast vann Brooklyn Tigers HF med 4–1.

I sista omgången har Brooklyn Tigers HF U18 Kalix U18 borta i Part Arena, onsdag 10 december 19.30. Kiruna IF U18 spelar hemma mot Sunderby SK U18 lördag 13 december 14.30.

Brooklyn Tigers HF U18–Kiruna IF U18 11–1 (3–1, 6–0, 2–0)

U18 division 1 norra A herr, Lulebohallen

Första perioden: 0–1 (4.35) Liam Lundin (Tage Carlsten), 1–1 (8.59) Gustav Björk (Oskar Asserfelt, Elias Gunnarfeldt), 2–1 (9.35) Linus Haara (Mattis Nylén, Elias Engman), 3–1 (18.39) Elias Engman (Elias Gunnarfeldt, Vilmer Östberg).

Andra perioden: 4–1 (22.48) Elias Engman, 5–1 (24.41) Gustav Björk (Elias Gunnarfeldt, Oskar Asserfelt), 6–1 (31.41) Gustav Björk (Vilmer Östberg, Elias Engman), 7–1 (37.59) Oskar Asserfelt (Gustav Björk), 8–1 (39.07) Oscar Haara (Elias Gunnarfeldt, Fabian Lindfors), 9–1 (39.43) Linus Haara (Oscar Haara, Ebbe Kjellgren).

Tredje perioden: 10–1 (51.13) Elias Engman (Liam Palo, Elias Gunnarfeldt), 11–1 (51.39) Elias Hedström (Joel Isaksson, Alfred Niemi).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brooklyn Tigers HF U18: 4-0-1

Kiruna IF U18: 2-0-3

Nästa match:

Brooklyn Tigers HF U18: Kalix HC, borta, 10 december

Kiruna IF U18: Sunderby SK div 1, hemma, 13 december