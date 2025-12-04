Brooklyn Tigers HF U18 fortsätter vinna på bortaplan – slog Sunderby SK U18 med 2–4

Brooklyn Tigers HF U18 segrade – 4–2 mot Sunderby SK U18

Brooklyn Tigers HF U18:s åttonde seger på de senaste nio matcherna

Gustav Björk matchvinnare för Brooklyn Tigers HF U18

Brooklyn Tigers HF U18 är riktigt svårslaget just nu och det framför allt på bortaplan, i U18 division 1 norra A herr. Åtta segrar i rad på bortaplan har laget efter seger mot Sunderby SK U18. Matchen slutade 2–4 (0–2, 1–1, 1–1).

Segern var Brooklyn Tigers HF U18:s åttonde på de senaste nio matcherna.

Kiruna IF U18 nästa för Brooklyn Tigers HF U18

Ville Henriksson gjorde 1–0 till Brooklyn Tigers HF U18 efter bara 3.14 efter pass från Johan Landström och Elias Engman.

Efter 4.43 slog Linus Haara till på pass av Oscar Haara och Elias Hedström och ökade ledningen till 0–2.

Efter 11.05 i andra perioden nätade Gustav Björk framspelad av Oskar Asserfelt och Elias Gunnarfeldt och gjorde 0–3.

Sunderby SK U18:s Folke Printz gjorde 1–3 efter 16.33 på pass av Jacob Forsström och Gabriel Hollberg.

Efter 58 sekunder i tredje perioden reducerade Sunderby SK U18 på nytt genom Neo Karlsson framspelad av Gabriel Hollberg.

17.25 in i tredje perioden satte Liam Palo pucken på pass av Joel Isaksson och Elias Hedström och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 2–4.

Resultatet innebär att Sunderby SK U18 ligger kvar på sjätte plats och Brooklyn Tigers HF U18 på andra plats i tabellen.

När lagen senast möttes vann Sunderby SK div 1 med 4–3 efter straffläggning.

Nästa motstånd för Sunderby SK U18 är Kalix U18. Lagen möts måndag 8 december 19.30 i Sunderby Ishall. Brooklyn Tigers HF U18 tar sig an Kiruna IF U18 hemma söndag 7 december 14.00.

Sunderby SK U18–Brooklyn Tigers HF U18 2–4 (0–2, 1–1, 1–1)

U18 division 1 norra A herr, Sunderby Ishall

Första perioden: 0–1 (3.14) Ville Henriksson (Johan Landström, Elias Engman), 0–2 (4.43) Linus Haara (Oscar Haara, Elias Hedström).

Andra perioden: 0–3 (31.05) Gustav Björk (Oskar Asserfelt, Elias Gunnarfeldt), 1–3 (36.33) Folke Printz (Jacob Forsström, Gabriel Hollberg).

Tredje perioden: 2–3 (40.58) Neo Karlsson (Gabriel Hollberg), 2–4 (57.25) Liam Palo (Joel Isaksson, Elias Hedström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sunderby SK U18: 3-0-2

Brooklyn Tigers HF U18: 4-0-1

Nästa match:

Sunderby SK U18: Kalix HC, hemma, 8 december

Brooklyn Tigers HF U18: Kiruna IF, hemma, 7 december