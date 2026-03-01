Brooklyn Tigers HF U18 fortsätter vinna mot favoritmotståndet

Brooklyn Tigers HF U18 vann med 3–2 efter förlängning

Brooklyn Tigers HF U18:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Elias Gunnarfeldt matchvinnare för Brooklyn Tigers HF U18

Brooklyn Tigers HF U18 fortsätter att vinna mot Lycksele SK U18 i U18 division 1 norra A fortsättning herr. På söndagen segrade Brooklyn Tigers HF U18 på nytt – den här gången med 3–2 (1–0, 0–1, 1–1, 1–0) efter förlängning borta i Swoosh Arena. Det var Brooklyn Tigers HF U18:s fjärde raka seger mot Lycksele SK U18.

Elias Gunnarfeldt slog till efter bara 20 sekunder i förlängningen och blev matchhjälte med sitt 3–2-mål.

I och med detta har Brooklyn Tigers HF U18 hela sex raka segrar i U18 division 1 norra A fortsättning herr.

Lycksele SK U18–Brooklyn Tigers HF U18 – mål för mål

Joel Isaksson gjorde 1–0 till Brooklyn Tigers HF U18 efter 11.47 framspelad av Viggo Kröger.

Pontus Löfgren kvitterade för Lycksele SK U18 efter 2.16 in i andra perioden efter förarbete av Melvin Lindberg och Nilas Söder Jonsson.

14.10 in i tredje perioden fick Vilgot Åberg utdelning på pass av Simon Johansson och gav laget ledningen. Lycksele SK U18 kvitterade till 2–2 med 45 sekunder kvar att spela genom Fabian Vernersson assisterad av Nilas Söder Jonsson och Wilmer Wännberg.

I förlängningen tog det 20 sekunder innan Brooklyn Tigers HF U18 avgjorde till 3–2. Matchvinnare för bortalaget blev Elias Gunnarfeldt, framspelad av Ville Henriksson.

Med två omgångar kvar är Lycksele SK U18 på femte plats i tabellen medan Brooklyn Tigers HF U18 leder serien. Så sent som den 10 februari låg Lycksele SK U18 på nionde plats i tabellen.

Det här var fjärde mötet mellan Lycksele SK U18 och Brooklyn Tigers HF U18 den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Brooklyn Tigers HF vunnit.

Lördag 7 mars 13.00 spelar Lycksele SK U18 borta mot Brooklyn Tigers UHF U18. Brooklyn Tigers HF U18 möter Sunderby SK U18 borta i Sunderby Ishall onsdag 4 mars 19.30.

Lycksele SK U18–Brooklyn Tigers HF U18 2–3 (0–1, 1–0, 1–1, 0–1)

U18 division 1 norra A fortsättning herr, Swoosh Arena

Första perioden: 0–1 (11.47) Joel Isaksson (Viggo Kröger).

Andra perioden: 1–1 (22.16) Pontus Löfgren (Melvin Lindberg, Nilas Söder Jonsson).

Tredje perioden: 1–2 (54.10) Vilgot Åberg (Simon Johansson), 2–2 (59.15) Fabian Vernersson (Nilas Söder Jonsson, Wilmer Wännberg).

Förlängning: 2–3 (60.20) Elias Gunnarfeldt (Ville Henriksson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lycksele SK U18: 3-1-1

Brooklyn Tigers HF U18: 5-0-0

Nästa match:

Lycksele SK U18: Brooklyn Tigers UHF, borta, 7 mars 13.00

Brooklyn Tigers HF U18: Sunderby SK div 1, borta, 4 mars 19.30