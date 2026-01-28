Brooklyn Tigers HF U18 förlänger segersviten mot Brooklyn Tigers UHF U18

Brooklyn Tigers HF U18 vann med 7–1 mot Brooklyn Tigers UHF U18

Brooklyn Tigers HF U18:s sjätte seger på de senaste sex matcherna

Vilmer Östberg avgjorde för Brooklyn Tigers HF U18

Sju raka segrar hade Brooklyn Tigers HF U18 mot just Brooklyn Tigers UHF U18 i U18 division 1 norra A fortsättning herr inför onsdagens match. Och på onsdagen segrade Brooklyn Tigers HF U18 på nytt – den här gången med hela 7–1 (0–0, 3–0, 4–1) hemma i Lulebohallen.

Det här innebär att Brooklyn Tigers HF U18 nu har sex segrar i följd i U18 division 1 norra A fortsättning herr.

Brooklyn Tigers HF U18–Brooklyn Tigers UHF U18 – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Brooklyn Tigers HF U18 stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 3–0.

Brooklyn Tigers HF U18 var vassast i tredje perioden som laget vann klart och matchen med 7–1.

Brooklyn Tigers HF U18:s Gustav Björk stod för två mål och två assists, Mattis Nylén hade tre assists och Elias Engman gjorde ett mål och två målgivande passningar.

Resultatet innebär att Brooklyn Tigers HF U18 fortsätter toppa tabellen och Brooklyn Tigers UHF U18 ligger på fjärde plats i tabellen.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Brooklyn Tigers HF vunnit.

I nästa omgång har Brooklyn Tigers HF U18 Sunderby SK U18 hemma i Lulebohallen, torsdag 5 februari 19.30. Brooklyn Tigers UHF U18 spelar hemma mot Sunderby SK U18 torsdag 29 januari 19.30.

Brooklyn Tigers HF U18–Brooklyn Tigers UHF U18 7–1 (0–0, 3–0, 4–1)

U18 division 1 norra A fortsättning herr, Lulebohallen

Andra perioden: 1–0 (26.42) Gustav Björk (Mattis Nylén), 2–0 (34.54) Vilmer Östberg (Elias Engman, Mattis Nylén), 3–0 (38.14) Elias Engman (Oscar Haara).

Tredje perioden: 4–0 (40.39) Elias Gunnarfeldt (Gustav Björk, Elias Engman), 4–1 (41.46) Karl Gyllemalm (David Blanck), 5–1 (46.40) Elias Gunnarfeldt (Gustav Björk), 6–1 (53.36) Vilmer Östberg (Mattis Nylén, Linus Haara), 7–1 (57.27) Gustav Björk (Oskar Asserfelt).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brooklyn Tigers HF U18: 5-0-0

Brooklyn Tigers UHF U18: 2-0-3

Nästa match:

Brooklyn Tigers HF U18: Sunderby SK div 1, hemma, 5 februari 19.30

Brooklyn Tigers UHF U18: Sunderby SK div 1, hemma, 29 januari 19.30