Brinkens starka svit mot Enköping fortsätter

Seger för Brinken med 5–1 mot Enköping

Brinkens Maté Szabó tremålsskytt

Jacob Pettersson avgjorde för Brinken

Enköping är ett favoritmotstånd för Brinken och på torsdagen tog Brinken ännu en seger borta mot just Enköping. Matchen i U18 regional öst fortsättning vår slutade 5–1 (2–0, 1–1, 2–0). Det var Brinkens fjärde raka seger mot just Enköping.

Maté Szabó gjorde tre mål för Brinken

Ivan Litvinsson gjorde 1–0 till Brinken efter bara 2.29 efter förarbete av Jakob Edelman och Artis Duklavs. 0–2 kom efter 19.46 när Jacob Pettersson fick träff med assist av Elliot Hamler.

Efter 4.47 i andra perioden slog Daniel Lindeberg till på pass av Gabriel Söderberg och reducerade åt Enköping. Brinkens Maté Szabó gjorde 1–3 efter 7.06 framspelad av Gergo Szabó och Vincent Wennblom.

11.30 in i tredje perioden slog Maté Szabó till på nytt framspelad av Jacob Pettersson och ökade ledningen. Maté Szabó stod för målet när laget punkterade matchen med ett 1–5-mål med 1.52 kvar att spela framspelad av Jacob Pettersson.

Maté Szabó gjorde tre mål för Brinken och Jacob Pettersson stod för tre poäng, varav ett mål.

I tabellen innebär det här att Brinken nu ligger på fjärde plats i tabellen. Enköping är på tionde och sista plats.

När lagen möttes senast vann Brinken med 5–1.

Söndag 15 februari möter Enköping Nacka borta 18.30 och Brinken möter Sollentuna borta 18.00.

Enköping–Brinken 1–5 (0–2, 1–1, 0–2)

U18 regional öst fortsättning vår, Bahcohallen

Första perioden: 0–1 (2.29) Ivan Litvinsson (Jakob Edelman, Artis Duklavs), 0–2 (19.46) Jacob Pettersson (Elliot Hamler).

Andra perioden: 1–2 (24.47) Daniel Lindeberg (Gabriel Söderberg), 1–3 (27.06) Maté Szabó (Gergo Szabó, Vincent Wennblom).

Tredje perioden: 1–4 (51.30) Maté Szabó (Jacob Pettersson), 1–5 (58.08) Maté Szabó (Jacob Pettersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Enköping: 0-0-5

Brinken: 2-0-3

Nästa match:

Enköping: Nacka HK, borta, 15 februari 18.30

Brinken: Sollentuna HC, borta, 15 februari 18.00