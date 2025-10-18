Brinkens segerrad fortsätter efter 8–4 mot Segeltorp

Brinken segrade – 8–4 mot Segeltorp

Ramses Van Brunschot avgjorde för Brinken

Fjärde raka segern för Brinken

Brinken är svårslaget i U20 Div 1 östra B herr. Mot Segeltorp borta i Segeltorpshallen på lördagen blev det seger igen. Laget vann med 8–4 (3–3, 3–1, 2–0) och har nu fyra segrar i rad.

Lidingö Vikings HC U20 nästa för Brinken

Första perioden slutade 3–3.

Brinken var starkast i andra perioden som laget vann och ställningen efter två perioder var 4–6.

Brinken fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–4. Målen i sista perioden gjordes av Liam Schmiedtke och Oliver Wallin.

Oliver Wallin gjorde ett mål för Brinken och tre assist, Karl Redtzer hade tre assists och Hugo Glimskog stod för tre poäng, varav två mål. Olle Malmkvist och Liam Bergman gjorde två mål och ett assist var för Segeltorp.

Segeltorp har nu tre poäng efter tre spelade matcher medan Brinken har tolv poäng efter fyra matcher.

Den 15 november spelar lagen mot varandra på nytt, i Lejonhallen.

I nästa omgång har Segeltorp Hammarby J20 borta i Kärrtorps IP, lördag 25 oktober 17.30. Brinken spelar borta mot Lidingö Vikings HC U20 lördag 1 november 13.30.

Segeltorp–Brinken 4–8 (3–3, 1–3, 0–2)

U20 Div 1 östra B herr, Segeltorpshallen

Första perioden: 1–0 (0.37) Liam Bergman (Olle Malmkvist, Johannes Rodin), 1–1 (8.21) Caspar Monrad (Douglas Hedman, Oscar Bröms Strengbom), 1–2 (10.57) Hugo Glimskog (Oliver Wallin), 1–3 (13.34) Ramses Van Brunschot (Karl Redtzer, Jacob Fogel), 2–3 (17.05) Olle Malmkvist (Liam Bergman), 3–3 (19.59) Olle Malmkvist (Jacob Gregestam).

Andra perioden: 3–4 (21.54) Hugo Glimskog (Felix Lönnquist, Oliver Wallin), 4–4 (27.20) Liam Bergman (Tihon Brauer, Jacob Gregestam), 4–5 (27.49) Ramses Van Brunschot (Hugo Glimskog, Oliver Wallin), 4–6 (29.16) Liam Schmiedtke (Felix Lönnquist, Karl Redtzer).

Tredje perioden: 4–7 (49.22) Liam Schmiedtke (Karl Redtzer, Jacob Fogel), 4–8 (57.37) Oliver Wallin.

Nästa match:

Segeltorp: Hammarby IF, borta, 25 oktober

Brinken: Lidingö Vikings HC, borta, 1 november