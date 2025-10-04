Brinken utklassade Lidingö Vikings HC U20 på hemmaplan

Brinken vann med 9–0 mot Lidingö Vikings HC U20

Karl Redtzer matchvinnare för Brinken

Sju spelare nätade för Brinken

Brinken dominerade stort när laget vann på hemmaplan mot Lidingö Vikings HC U20 i U20 Div 1 östra B herr med hela 9–0 (3–0, 3–0, 3–0).

Brinken–Lidingö Vikings HC U20 – mål för mål

Brinken stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 7.35 i mitten av perioden. Även i andra perioden var Brinken starkast och gick från 3–0 till 6–0 genom mål av Lucas Shaw, Karl Redtzer och Liam Schmiedtke. Brinken fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 9–0. Målen i sista perioden gjordes av Jacob Fogel, Lucas Shaw och Truls Bengtsson.

Brinkens Felix Lönnquist stod för ett mål och fyra assists, Lucas Shaw gjorde två mål och spelade dessutom fram till tre mål, Karl Redtzer gjorde två mål och ett målgivande pass och Liam Schmiedtke gjorde ett mål och två målgivande passningar.

Den 1 november spelar lagen mot varandra på nytt, i Exakt Arena.

I nästa match, lördag 11 oktober möter Brinken Hammarby J20 borta i Kärrtorps IP 17.30 medan Lidingö Vikings HC U20 spelar hemma mot Segeltorp 16.30.

Brinken–Lidingö Vikings HC U20 9–0 (3–0, 3–0, 3–0)

U20 Div 1 östra B herr, Lejonhallen

Första perioden: 1–0 (9.46) Karl Redtzer (Jacob Fogel), 2–0 (14.41) Felix Lönnquist (Karl Redtzer, Liam Schmiedtke), 3–0 (17.21) Hugo Glimskog (Lucas Shaw, Felix Lönnquist).

Andra perioden: 4–0 (20.20) Lucas Shaw (Liam Schmiedtke, Felix Lönnquist), 5–0 (21.08) Karl Redtzer (Douglas Hedman, Lucas Shaw), 6–0 (36.22) Liam Schmiedtke (Lucas Shaw, Felix Lönnquist).

Tredje perioden: 7–0 (40.29) Lucas Shaw (Truls Bengtsson, Felix Lönnquist), 8–0 (50.29) Truls Bengtsson (Hugo Glimskog), 9–0 (57.40) Jacob Fogel (Caspar Monrad, Arvid Josefson).

Nästa match:

Brinken: Hammarby IF, borta, 11 oktober

Lidingö Vikings HC U20: Segeltorps IF, hemma, 11 oktober