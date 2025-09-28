Brinken avgjorde tät match mot Flemingsberg i tredje perioden

Brinken vann med 3–1 mot Flemingsberg

Hugo Friberg avgjorde för Brinken

Andra raka förlusten för Flemingsberg

Matchen mellan hemmalaget Brinken och gästande Flemingsberg var jämn ända till den tredje perioden. Där avgjorde Brinken och vann matchen i U18 regional öst herr med 3–1 (0–1, 1–0, 2–0).

Flemingsbergs tränare Robert Johansson:

– En jämn match där vi har flertal chanser som vi tyvärr inte kan utnyttja och då straffar det sig bakåt när vi tappar lite av tålamodet. En tuff förlust, men bara ta lärdom och se framåt mot nästa uppgift på torsdag.

SSK U18 nästa för Brinken

Flemingsberg tog ledningen efter 13 minuters spel, genom Wilton Bergman assisterad av Tomas Chautur och Antonin Vondracek. Efter 1.27 i andra perioden slog Alvin Jansson till, på pass av Jacob Pettersson och Vincent Wennblom och kvitterade för Brinken. I tredje perioden var Brinken starkast och gick från 1–1 till 3–1 genom mål av Hugo Friberg och Daniel Grypishyn och avgjorde matchen. Det sista målet kom med 3.21 kvar att spela.

Torsdag 2 oktober möter Brinken SSK U18 borta 19.30 och Flemingsberg möter AIK hemma 19.40.

Brinken–Flemingsberg 3–1 (0–1, 1–0, 2–0)

U18 regional öst herr, Lejonhallen

Första perioden: 0–1 (13.36) Wilton Bergman (Tomas Chautur, Antonin Vondracek).

Andra perioden: 1–1 (21.27) Alvin Jansson (Jacob Pettersson, Vincent Wennblom).

Tredje perioden: 2–1 (45.51) Hugo Friberg (Artis Duklavs, Gergo Szabó), 3–1 (56.39) Daniel Grypishyn (Vincent Wennblom, Ben Nord).

Nästa match:

Brinken: Södertälje SK, borta, 2 oktober

Flemingsberg: AIK, hemma, 2 oktober